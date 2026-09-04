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Оқиғалар

Шыңғыс Әрінов Алматы облысының әкімі болып тағайындалды

Шыңғыс Әрінов 1983 жылғы 29 қазанда дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетін, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясын «Құқықтану» мамандығы бойынша, сондай-ақ Азаматтық авиация академиясын «Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру» мамандығы бойынша тәмамдаған. 2006-2022 жылдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде түрлі офицерлік және басшылық лауазымдарды атқарды. 2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы 6 ақпанға дейін ҚР Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – ҚР Президенті Күзет қызметінің бастығы болды. 2024 жылғы 6 ақпаннан 2026 жылғы 3 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі қызметін атқарды., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 10:06 Сурет: primeminister.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Шыңғыс Сайранұлы Әрінов Алматы облысының әкімі лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 6 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Шыңғыс Сайранұлы Әрінов Алматы облысының әкімі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Шыңғыс Әрінов 1983 жылғы 29 қазанда дүниеге келген.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетін, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясын "Құқықтану" мамандығы бойынша, сондай-ақ Азаматтық авиация академиясын "Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру" мамандығы бойынша тәмамдаған.

2006-2022 жылдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде түрлі офицерлік және басшылық лауазымдарды атқарды.

2022 жылғы қаңтардан 2024 жылғы 6 ақпанға дейін ҚР Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – ҚР Президенті Күзет қызметінің бастығы болды.

2024 жылғы 6 ақпаннан 2026 жылғы 3 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі қызметін атқарды.

Еске сала кетейік, бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Марат Сұлтанғазиевті Алматы облысының әкімі лауазымынан босатты. Ол өңірді 2022 жылғы 11 маусымнан бері басқарған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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