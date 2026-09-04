Ақтөбеде сарбаздың таяққа жығылуы: Ұлттық ұлан не дейді
Ресми мәліметке сәйкес, бүгіндері 6655-ші әскери бөлімінің мерзімді қызметтегі әскери қызметшісіне қатысты орын алған жайт бойынша ҚР ІІМ Батыс өңірлік әскери-тергеу басқармасының Ақтөбе бөлімі сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
"Қазіргі уақытта істің барлық мән-жайлары анықталуда. Жан-жақты әрі объективті тексеру нәтижелері бойынша аталған жағдайға қатысты тиісті құқықтық баға берілетін болады", делінген түсініктемеде.
Айта кетсек, Lada.kz басылымының хабарлауынша, 18 жастағы Досымбет Еркебұлан 2026 жылы 3 шілдеде әскери қызметке шақырылып, қазіргі уақытта Ақтөбедегі Ұлттық ұланның 6655-ші әскери бөлімінде қызмет етіп жатыр. Оның анасы Гүлдана Кетибаеваның айтуынша, 4 қыркүйек күні оған Ақтөбедегі ауруханадан хабарласып, баласының үш күннен бері өздерінде жатқанын жеткізген.
Анасының сөзінше, бастапқыда науқасты уролог тексерген, алайда талдау нәтижелері ешқандай инфекцияны анықтамаған. Содан кейін травматолог шақырылып, ол зәр шығару жолдарындағы мәселені дене жарақатымен байланыстырған.
Дәрігермен сөйлескеннен кейін жас жігіт анасына әскери бөлімде өзін жиі ұрып-соққанын мойындаған. Дәрігер әскери қызметшімен сөйлескеннен кейін полиция шақырған. Сарбаз арыз жазған. Кейін полиция бөлімінде анасымен бейнебайланыс арқылы сөйлескен кезде ол өзін аға сержант пен тағы екі сержант ұрғанын айтқан.
Видео мына сілтемеде.