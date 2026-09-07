Алматы тауларында төмен түсе алмай қалған үш қызды құтқарушылар алып шықты
Сурет: ТЖМ баспасөз қызметі
Алматы тауларында үш қыз адасып, өз беттерінше төмен түсе алмаған. Оқиға Бостандық ауданындағы Жапон жолы маңында, теңіз деңгейінен шамамен 1900 метр биіктікте болғанын Zakon.kz хабарлайды.
Құтқарушылардың жедел әрекет ету және мониторинг орталығы туристерді тауып, қиын учаскеден алып шықты. Жер бедерінің күрделілігіне байланысты оларды түсіру үшін альпинистік құрал-жабдықтар пайдаланылды.
Қыздар зардап шеккен жоқ және құтқару операциясынан кейін үйлеріне өз беттерінше қайтты.
Төтенше жағдайлар министрлігі туристерді маршрутты алдын ала зерттеуге, ауа райы жағдайы мен физикалық дайындығын ескеруге, сондай-ақ белгіленген соқпақтардан шықпауға шақырады.
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