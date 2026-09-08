Қасым-Жомарт Тоқаев Солтүстік Македония президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 8 қыркүйегінде мемлекет басшысы Солтүстік Македония президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давкованы Солтүстік Македония Республикасының ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Жеделхатта достық пен өзара түсіністікке негізделген екіжақты қарым-қатынас дәйекті түрде дамып келе жатқаны атап өтілген.
Қасым-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давкованың қызметі мен игі бастамаларына толайым табыс, ал Солтүстік Македония халқына құт-береке тіледі.
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