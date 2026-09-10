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Оқиғалар

Ұлдана Мырзуанның қазасы: маман үй қасбетінің опырылуына не себеп болғанын айтты

Қасбеті опырылған үй бойынша негізгі техникалық қорытынды жасаған &quot;Астанатехнадзор&quot; ұйымының өкілі, сарапшы Дмитрий Воробьев сотта жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 11:26 Сурет: Zakon.kz
Қасбеті опырылған үй бойынша негізгі техникалық қорытынды жасаған "Астанатехнадзор" ұйымының өкілі, сарапшы Дмитрий Воробьев сотта жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол үй қасбетінің опырылуына әкеп соққан басты себепті атады.

"Бұл аяқ астынан болған жоқ, оған дейін біраз уақыт бойы жалғасқан үдеріс болды. Опырылуға бірнеше фактордың жиынтық әсері себеп болды. Алайда біз негізгі себеп ретінде құрылыс жұмыстарының өте сапасыз жүргізілгенін қарастырамыз. Кеше өткен сот отырысында оқиғаның негізінде жобалық кемшіліктер, атап айтқанда, ғимарат қабатының көбейтілуі жатыр деген нұсқа айтылды", – деді Воробьев.

Сарапшы өз ойын бейнелі мысалмен түсіндірді.

"Метафорамен айтсақ, доңғалақпен балалар арбасы да, алып жүк көлігі де жүреді. Тек олардың доңғалақтары әртүрлі. Бізде қаңқалы жүйемен салынып, кірпіш қаланған көптеген биік тұрғын үй кешені бар. Олар еш қиындықсыз пайдаланылып келеді. Ал бұл нысандағы жұмысты толыққанды кірпіш қалау деп атаудың өзі қиын. Өйткені кірпіштердің арасындағы жіктер ерітіндімен дұрыс толтырылмаған", – деді маман.

2025 жылғы 8 қарашада Астананың Тәуелсіздік даңғылы, 24Б мекенжайында орналасқан тоғыз қабатты үйдің қасбетіндегі кірпіш қаптама опырылып түсті. Салдарынан бес адам зардап шекті.

Олардың арасында зардап шеккендерге алғашқылардың бірі болып көмекке ұмтылған 23 жастағы жедел жәрдем фельдшері Ұлдана Мырзуан да болды. Оның үстіне кірпіштер мен кондиционер бекітпесі құлаған. Дәрігерлердің күш-жігеріне қарамастан, бойжеткен 18 қарашада ауруханада көз жұмды.

Оқиғадан кейін полиция Қылмыстық кодекстің 278-бабы – "Сапасыз құрылыс" бойынша қылмыстық іс қозғады. Кейін іс ҚК-нің 306-бабымен – "Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету" бойынша толықтырылды.

27 тамызда құрылыс компаниясының бухгалтері Гүлсім Ақ Акшалова ғимаратты салған құрылыс компаниясы туралы мәлімет берді.

Ал 2026 жылғы 2 қыркүйекте куәгер үйдегі жарықшақтың ұлғайғанын айтты. Тағы бір опырылу туралы осы материалдан оқи аласыздар.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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