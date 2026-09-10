Медициналық есепте тұрған ер адам көшеде әйелге тиісіп, жазасыз қалды
Жәбірленушінің айтуынша, бейтаныс ер адам балағат сөздер айтып, оған қоландағы пакетпен соққы жасауға тырысқан. Алайда соққы жанында тұрған велосипедке тиген, әйел зардап шекпеген.
Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаменті бұл жағдай бойынша тексеру жүргізіп, ер адамның жеке басын анықтады.
"Тексеру барысында ер адамның арнайы медициналық мекемеде есепте тұрғаны анықталды. Онымен профилактикалық әңгіме жүргізілді. Оны әрі қарай бақылау және қажетті медициналық көмек көрсету мәселесі тиісті мамандармен бірлесіп шешіліп жатыр", – деп хабарлады СҚО ПД баспасөз қызметі.
Ведомствоның мәліметінше, ер адамның денсаулық жағдайын ескере отырып, оны әкімшілік жауапкершілікке тартуға негіз жоқ.
Полиция азаматтарға осындай жағдайларда жанжалға араласпай, дереу 102 нөміріне хабарласуға кеңес берді.
Бұған дейін Петропавлда 40 жыл түрмеде отырған 62 жастағы маньяк Валерий Кричиневскийдің сотталғаны хабарланған еді. Қыз баланы өлтіргені үшін 25 жыл жазасын өтеген ер адам 2024 жылы бостандыққа шыққан. Алайда көп ұзамай қайтадан әйелге шабуыл жасаған.