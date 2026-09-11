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Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның екі елдегі елшілерін тағайындады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 09:18 Фото: akorda.kz
2026 жылдың 11 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Малайзия мен Грузиядағы елшілерін тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалин Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол Қазақстан Республикасының Грузиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды;

Талғат Мұбарақұлы Адуов Қазақстан Республикасының Грузиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды.

Мемлекет басшысының тағы бір Жарлығымен Болат Болатұлы Сүгірбаев Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Бруней-Даруссаламдағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды.

Мәлік Мырзалин 1971 жылғы 31 қазанда Ақтөбеде дүниеге келген. 1996 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтын тәмамдаған.

2026 жылғы 3 қыркүйекте Президент Сыртқы істер министрлігінің жаңа басшысы Мұхтар Тілеубердіні қабылдап, оның алдына бірқатар міндет қойды., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 09:18

Сурет: akorda.kz

Еңбек жолын 1996 жылы Қазақстанның Ресей Федерациясындағы елшілігінде бастаған. Әр жылдары Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы аппаратының басшысы, Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің жауапты хатшысы қызметтерін атқарған.

2013–2017 жылдары Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары, бірінші орынбасары болған. 2017–2019 жылдары Ақмола облысының әкімі қызметін атқарды. 2019 жылғы 19 наурыздан 2022 жылғы желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары болды. 2022 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстанның Грузиядағы елшісі болып тағайындалды.

Талғат Әдуов 1976 жылы дүниеге келген. Ыстанбұлдағы Мармара мемлекеттік университетін "Экономика" мамандығы бойынша тәмамдаған.

2026 жылғы 3 қыркүйекте Президент Сыртқы істер министрлігінің жаңа басшысы Мұхтар Тілеубердіні қабылдап, оның алдына бірқатар міндет қойды., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 09:18

Сурет: turkic.world

Еңбек жолын Алматыдағы "Туркуаз Телеком" ЖШС филиалы директорының орынбасары қызметінен бастаған. Әр жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Халықаралық ұйымдар және көпжақты ынтымақтастық департаментінде бірінші хатшы, кеңесші, бөлім басшысы, Қазақстан Президенті протоколы шефінің орынбасары, "ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" АҚ басқарма төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Премьер-министрі кеңсесі басшысының орынбасары қызметтерін атқарған. 2018 жылдан бері "Отандастар қоры" КеАҚ-ның бірінші вице-президенті қызметін атқарып келеді.

2026 жылғы 3 қыркүйекте Президент Сыртқы істер министрлігінің жаңа басшысы Мұхтар Тілеубердіні қабылдап, оның алдына бірқатар міндет қойды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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