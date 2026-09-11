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Оқиғалар

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49 Сурет: Zakon.kz.
2026 жылғы 11 қыркүйек күні түнде Алматыда Рысқұлов даңғылы мен Сүйінбай көшесінің қиылысында жол-көлік оқиғасы болды. BYD Qin Plus маркалы такси көлігі Рысқұлов даңғылымен шығыс бағытта келе жатып, әуежайға екі жолаушыны алып бара жатқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сейфуллин мен Сүйінбай көшелерінің аралығында жолға таңба түсіру жұмыстары жүргізіліп жатқан.

Такси көлігі дәл сол жерде тұрған көп тонналы арнайы техниканы жоғары жылдамдықпен келіп соққан. Дегенмен көлік соқтығысқанға дейін тежеуге тырысқан, жолда дөңгелек іздері қалған.

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49

Сурет: Zakon.kz.

Арнайы техниканың салмағы шамамен 20 тонна болған. Оның ішіне бір жарым тоннаға жуық бояу құйылған.

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды:, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49

Сурет: Zakon.kz.

Қатты соқтығыс салдарынан арнайы техниканың жүргізушісі және жұмыс барысын бақылаған екінші жұмысшы зардап шекті.

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды:, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49

Сурет: Zakon.kz.

Такси жүргізушісі мен оның жолаушылары да жарақат алған.

Такси жүргізушісі мен оның жолаушылары да жарақат алған., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49

Сурет: Zakon.kz.

Такси жолаушылары болған ерлі-зайыптылардың айтуынша, жол апаты кезінде олар ұйықтап жатқан, сондықтан не болғанын бірден түсінбеген. Әйел көлік соқтығысқан сәтте басын көліктің төбесіне соғып, оянып кеткен.

Алматыда такси 20 тонналық арнайы техникаға соғылды: , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:49

Сурет: Zakon.kz.

Жұбайлар бал айына саяхатқа шығуды жоспарлағандықтан, ауруханаға жатудан бас тартқан. Олар бұл сапарға ұзақ уақыт ақша жинағанын және жол апатына бола одан бас тарта алмайтынын айтқан. Содан кейін олар басқа таксимен әуежайға қарай бет алған.

Такси жүргізушісі мен үш жұмысшы ауруханаға жеткізілді. Оқиға орнында жол полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Олар жол апатының мән-жайын анықтауда.

Бұған дейін Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізушінің зардап шеккенін хабарлаған едік.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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