#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Оқиғалар

Президент Ғизат Нұрдәулетовке алғыс айтты

Бұл туралы 2026 жылғы 11 қыркүйекте Президенттің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлімдеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 10:36 Сурет: akorda.kz
Президент Ғизат Нұрдәулетовке ел игілігі жолындағы жемісті әрі адал қызметі үшін алғыс айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 11 қыркүйекте президенттің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ғизат Дәуренбекұлы кәсіби біліктілігі мен қажыр-қайратын ел мүддесін қорғау мен тұрақтылығын нығайтуға арнағанын атап өтті. Сонымен қатар оның мемлекеттік саясатты ілгерілетуге және ауқымды реформаларды сәтті жүзеге асыруға айрықша атсалысқанына тоқталды.

2026 жылғы 31 тамызда Президент Ғизат Нұрдәулетовті 2023 жылдан бері атқарып келген Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы қызметінен босатты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Алатау, город Алатау, виды города Алатау
11:26, Бүгін
Алатау қаласында жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскелерін беру қағидалары бекітілді
Геннадий Головкин
21:38, 29 ақпан 2024
Головкин Тоқаевқа сенім артып, қолдау көрсеткені үшін алғыс айтты
Трамп Тоқаевқа алғыс айтты
17:31, 22 қаңтар 2026
Трамп Тоқаевқа алғыс айтты – Желдібай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ертуган Зейнуллинов на чемпионате Азии по боксу-2026
11:57, Бүгін
Центр биотехнологии поможет готовить казахстанских боксёров
Жания Бекмухамбетова
11:53, Бүгін
Казахстанская теннисистка Бекмухамбетова выиграла медаль турнира в Таиланде
&quot;Это глупость&quot;: Сэм Куэрри высказался о проблеме поздних матчей на US Open
11:34, Бүгін
"Это глупость": Сэм Куэрри высказался о проблеме поздних матчей на US Open
Евгений Малкин на тренировке &quot;Питтсбург Пингвинз&quot;
11:15, Бүгін
"50/50": в "Металлурге" Михайлиса и Орехова оценили вероятность возвращения Малкина в клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: