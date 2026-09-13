Астанадан Алматыға ұшып шыққан ұшақта әйел адамның жағдайы күрт нашарлаған
Бортсеріктің көмек сұраған өтінішіне бірден төрт дәрігер үн қатты. Zakon.kz тілшісі де аталған оқиғаның куәгері болды.
Әйелге бірінші болып елорда тұрғыны Людмила Богданова көмекке келді. Оның айтуынша, жолаушының қан қысымы көтерілген. Ол дәрі ішкенін, алайда көп ұзамай жүрегі айнып, жалпы әлсіздікті сезгенін жеткізді.
Людмила мен SCAT әуе компаниясы экипажының бірлескен әрекеттерінің арқасында жолаушының жағдайын тұрақтандыру мүмкін болды.
Бір қызығы, ұшақ әуеге көтерілер алдында Людмиланың өзі аяғын созып отыру үшін авариялық қатардан орын беруді сұраған. Өз өтінішін ол медициналық білімі барымен түсіндіріп, бортта ешкімге өзінің көмегі қажет болмаса екен деп үміттенетінін айтқан.
Бұған дейін Астана-Орал бағытына қатынайтын ұшақта аяғы ауыр келіншектің толғағы қысқанын жазғанбыз.