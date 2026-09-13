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Оқиғалар

Алматы облысында тауға шыққан екі жасөспірім құтқарылды

Тау, құтқарушылар, Алматы облысы, Қарасай ауданы, жасөспірім, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 11:27 Сурет: Zakon.kz
Өткен түнде құтқарушылар Алматы облысының Қарасай ауданында, "Терра" алаңы маңында таудан өздігінен түсе алмаған екі жасөспірімге көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқыс оқиға 2600 метр биіктікте болған, көмектің қажет болғанын Алматы қаласының Мониторинг және жедел ден қою орталығының құтқарушылары анықтаған.

"Жасөспірімдермен байланыс үзілмей, олардың орналасқан жері анықталды. Құтқарушылар оларды қауіпсіз жерге түсіріп, туыстарына тапсырды.Жасөспірімдерге медициналық көмек қажет болмады".

Бұған дейін Астанадан Алматыға ұшып шыққан ұшақта әйел адамның жағдайы күрт нашарлағанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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