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Оқиғалар

Алматыда балықшы көлден оқ-дәрі салынған сөмке тауып алды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 09:06 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Алматыда балық аулауға барған ер адамның қармағына оқ-дәрі салынған сөмке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, сағат 17:30 шамасында Түрксіб ауданынан "102" арнасына хабарлама түскен.

Ер адам қаладағы "Маяк" көлінде балық аулап отырған. Бір кезде қармағы ауыр затқа ілінгенін байқаған. Ол қармақ жібін тартып шығарғанда, ілгекке сөмке ілінгенін көрген. Сөмкені ашып қараса, ішінен патрондар шыққан.

"Оқиға орнына Түрксіб аудандық полиция басқармасының жедел-тергеу тобы дереу барды. Оқ-дәрілер тәркіленіп, баллистикалық сараптама тағайындалды. Енді мамандар табылған патрондардың шығу тегі мен кімге тиесілі екенін анықтауы керек", – деді полиция департаментінің өкілдері.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Айта кетейік, Қазақстанда Қаңтар оқиғасы кезінде жоғалған қару-жарақ жасырылған орындар әлі де анықталып келеді. Соңғы рет мұндай жасырын қоймалар Шымкент пен Петропавлдан табылды. Полиция ол жерлерден мылтықтар, шолақ мылтықтар, тапанша, оқ өткізбейтін кеудеше және оқ-дәрілер тәркіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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