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Оқиғалар

Тауда аяғын қайырып алған турист құтқарылды

Большое Алматинское озеро, БАО, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 10:10 Фото: Zakon.kz
Алматыда құтқарушылар Үлкен Алматы шыңынан төмен түсіп келе жақан кезінде жарақат алған туристке көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы хабарлама кешкі уақытта Алматы қаласының Мониторинг және жедел әрекет ету орталығына келіп түскен. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам таудан түсіп келе жатқанда аяғын қайырып алған.

"БАУ" құтқарушылары туристке қажетті көмек көрсетіп, кейін оны қауіпсіз жерге дейін алып барған.

Мамандар тауға шығар алдында ауа райы жағдайы мен таңдалған маршруттың ерекшеліктерін ескеріп, киім мен аяқ киімді дұрыс таңдаудың маңызды екенін еске салады.

Бұған дейін қазақстандықтарға Жапония визасын алуережелерінің өзгеретіні туралы ескертілген болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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