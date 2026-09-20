Алматы тауларында түнде үш турист 3100 метр биіктікте қалып кеткен
Сурет: pexels
Өткен түні Медеу ауданы Шүкір асуында, үш жас жігіт таудан түсу кезінде қол шамдарының жарығы өшіп, шамамен 3100 метр биіктікте қалып кеткен. Оларға құтқарушылар көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына Алматы қаласы Мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құтқарушылары жіберілді.
"Құтқарушылар туристерді №22 өрт сөндіру бөліміне дейін алып түсіп, туыстарына тапсырды. Туристер медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ", делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Бұған дейін Алматыда тоғыз қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 26 адам құтқарылғаны хабарланған.
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