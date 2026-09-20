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Оқиғалар

Алматы тауларында түнде үш турист 3100 метр биіктікте қалып кеткен

Тау, Алматы, Шүкір асуы, турист, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 10:40 Сурет: pexels
Өткен түні Медеу ауданы Шүкір асуында, үш жас жігіт таудан түсу кезінде қол шамдарының жарығы өшіп, шамамен 3100 метр биіктікте қалып кеткен. Оларға құтқарушылар көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына Алматы қаласы Мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құтқарушылары жіберілді.

"Құтқарушылар туристерді №22 өрт сөндіру бөліміне дейін алып түсіп, туыстарына тапсырды. Туристер медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Бұған дейін Алматыда тоғыз қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 26 адам құтқарылғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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