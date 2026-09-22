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Оқиғалар

Қазақстан Халық Кеңесінің алғашқы сессиясы 23-24 қыркүйекте Астанада өтеді – Тоқаевтың өкімі

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 13:23 Фото: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 22 қыркүйекте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің алғашқы сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдегендей, "Қазақстан Халық Кеңесі туралы" ҚР Конституциялық заңының 7-бабының 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Халық Кеңесінің алғашқы сессиясы 2026 жылғы 23-24 қыркүйекте Астана қаласында өтеді.

Сондай-ақ өкімге сәйкес, Қазақстан Халық Кеңесінің хатшылығына алғашқы сессияны ұйымдастыру жөнінде тиісті шаралар қабылдау тапсырылды.

2026 жылғы 8 шілдеде Президент Жарлығымен Қанатбек Жайсанбаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары – Қазақстан Халық Кеңесі Хатшылығының меңгерушісі қызметіне тағайындалып, бұрын атқарған қызметінен босатылды.

Ал 22 қыркүйекте Қазақстан Президенті "Қазақстан Халық Кеңесінің құрамын бекіту туралы" Жарлыққа қол қойды. Оның құрамына 126 қазақстандық енді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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