#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
448.44
514.81
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
448.44
514.81
5.33
Оқиғалар

Кейбір жүргізушілер айыппұл төлеу жеңілдігінен айырылуы мүмкін – ІІМ мәселені Құрылтайда көтермек

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 2026 жылғы 22 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте кейбір жүргізушілерді айыппұлды жеңілдікпен төлеу құқығынан айыру мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің орынбасары бұл мәселенің бұған дейін де көтерілгенін атап өтті.

"Мәжіліс жұмыс істеген кезде біз мынадай тәртіп ұсындық. Барлығымыз көлік жүргіземіз. Кез келген азамат жол ережесін байқамай бір, тіпті екі рет бұзуы мүмкін. Бірақ ережені жаппай бұзатын, айыппұл сомасы миллион теңгеден асатын адамдар да бар. Сондықтан белгілі бір шекті айқындауды ұсындық. Мысалы, бір жыл ішінде 10 немесе бес айыппұл болуы мүмкін", – деді Игорь Лепеха.

Оның айтуынша, егер адам бір жылда жол ережесін 10 рет бұзса, оған қатысты қосымша шаралар қолдану қажет.

"Бұл мәселе бұған дейін талқыланды. Енді оны жаңа Құрылтайда қайта көтеруді жоспарлап отырмыз. Шекті көрсеткіш қанша болатыны және қандай құқық бұзушылықтар ескерілетіні әлі анықталады. Біздің ұстанымымыз шамамен осындай", – деді ІІМ өкілі.

Бұған дейін Игорь Лепеха ішкі істер органдарының зейнетақы жүйесіне енгізілуі мүмкін өзгерістер туралы пікір білдірген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 2026 жылғы 22 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте туристік полиция қызметкерлерінің жұмыстан шығарылуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
14:02, Бүгін
"Бұлай әрекет етуге болмайды": Игорь Лепеха туристік полициядан шығарылған қызметкерлер туралы айтты
Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:14, Бүгін
Қазақстан полициясына 20 мыңнан астам қызметкер жетіспейді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
13:43, Бүгін
Жол ережесін бұзғаны үшін балл есептеледі: ІІМ тәртіпті өрескел бұзатын жүргізушілерді бақылауды күшейтпек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шынбаев стоит с флагом Казахстана
14:25, Бүгін
Шынбаев: "Вместе с Буркиталиным мы поставили цель выиграть золото Азиады год назад"
Минсон Ким получает инструкции от судьи перед боем
14:12, Бүгін
Финалист Кубка мира, "жертва" узбеков: всё о первом сопернике Аккалыкова на Азиаде
Сатпаев бьёт по мячу
14:01, Бүгін
Дастан Сатпаев прибыл в расположение молодёжной сборной Казахстана
Ксения Игнатова
13:49, Бүгін
Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова заняла шестое место на Азиатских играх
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: