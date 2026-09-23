Әуелі айыппұл салынған: Шымкентте сегіз жасар қызға тиіскен ер адамға жаза күшейтілді
Фото: Zakon.kz
Шымкентте сегіз жасар қызға тиіскен 56 жастағы ер адамға қатысты іс қайта қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК мәліметінше, оқиға маусым айында болған. Ер адам подъезде қызға тиісіп, оны сүйіп, өз үйіне алып кетуге тырысқан. Қыз қашып құтылған.
Бастапқыда сот ер адамға 216 мың теңге айыппұл салған. Алайда үш айдан кейін іс қайта қаралып, оған жеті жыл алты айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
"Жәбірленушінің пайдасына моральдық зиян үшін үш миллион теңге өндірілді. Үкім заңды күшіне енген жоқ", – деп хабарлады Шымкент қалалық сотының баспасөз қызметі.
Бұған дейін Талғарда балаға тиіскен ер адамның ұсталғаны хабарланған еді.
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