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Оқиғалар

Шымкентте есірткі ісі бойынша 21 жыл іздеуде жүрген ер адамға үкім шықты

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 14:44 Фото: pixabay
Шымкентте ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу және есірткінің заңсыз айналымымен айналысу бойынша айыпталған ер адамға қатысты іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот мәліметінше, 2003 жылы Е. есірткіні көтерме көлемде сатып алып, сатумен айналысқан халықаралық қылмыстық топтармен байланыс орнатқан.

Сол жылдың қарашасында ол сыбайласымен бірге Шымкенттен Ақтөбеге қарай жолға шыққан. Арал қаласы маңында, Шымкент – Самара тасжолында олардың көлігі тоқтатылды. Тексеру кезінде жанармай багынан жалпы салмағы 34 келіден асатын героин салынған 35 пакет табылды.

Осы оқиғадан кейін Е. халықаралық іздеуге жарияланған. Ол 21 жылдан соң Ресейде ұсталып, 2025 жылы сотқа тарту үшін Қазақстанға жеткізілді.

Ер адам кінәсін мойындамады. Дегенмен сот куәгерлердің айғақтарын, аудиожазбаларды, сараптама қорытындыларын және өзге де іс материалдарын негізге алып, оның кінәсі дәлелденді деген шешімге келді. Сот оны 13 жылға бас бостандығынан айырды. Үкім заңды күшіне енді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 21 қыркүйекте, қазақстандық азаматтың әкесінен оқу кезеңіне алимент өндіріп алғаны туралы жазған едік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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