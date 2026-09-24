Қарағандылық азамат пойызда жолаушыларды тонаған: сот үкімі шықты
Соттың баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 қыркүйекте хабарлағандай, К. есімді азаматқа қатысты өндірістік үй-жайға кіріп, бірнеше рет ұрлық жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қаралған.
Тергеу мен сот анықтағандай, қаскөйдің әрекетінен алғаш болып Durum кафесінің дүңгіршегінің иелері зардап шеккен. Ер адам ішке желдеткіш терезе арқылы кіріп, iPhone 7 ұялы телефоны мен ас үй пышағын алып кеткен. Келтірілген шығын көлемі 55 мың теңгені құраған.
Алайда ұрлық мұнымен тоқтамаған. Кейін қарағандылық азамат Қызылорда-Көкшетау бағытындағы жолаушылар пойызына мініп, сапар барысында да қылмыстық әрекетін жалғастырған.
"Қарағанды-Қарабас станциялары аралығындағы жолда бір түннің ішінде ол үш жолаушының ұялы телефонын жасырын ұрлаған. Ал төртінші жолаушының ішінде екі алтын жүзігі бар әйел сөмкесін алып кеткен. Жалпы шығын көлемі 460 000 теңгені құрады", – деп нақтылады аудандық соттың баспасөз қызметі.
Бұрын сотталған азаматтың кінәсі оның өз кінәсін мойындаған жауабы, сондай-ақ одан тәркіленген заттарды алу және тану хаттамалары арқылы толық дәлелденген.
Сот сотталушының шын жүректен өкінгенін және жәбірленушілерге ұрланған мүліктің толық қайтарылғанын ескеріп, оған 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар ол мәжбүрлі еңбекке тартылып, пробациялық бақылауда болады.
Сот үкімі заңды күшіне енді.