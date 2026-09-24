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Оқиғалар

Қарағандылық азамат пойызда жолаушыларды тонаған: сот үкімі шықты

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 10:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пойызда ұялы телефондарды ұрлап, Қарағандыдағы қоғамдық тамақтану орындарының бірін тонаған сериялық ұрыға қатысты сот үкімі шықты. Ер адам пойыздағы ұйықтап жатқан жолаушылардың заттарын ұрлаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың баспасөз қызметі 2026 жылғы 23 қыркүйекте хабарлағандай, К. есімді азаматқа қатысты өндірістік үй-жайға кіріп, бірнеше рет ұрлық жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қаралған.

Тергеу мен сот анықтағандай, қаскөйдің әрекетінен алғаш болып Durum кафесінің дүңгіршегінің иелері зардап шеккен. Ер адам ішке желдеткіш терезе арқылы кіріп, iPhone 7 ұялы телефоны мен ас үй пышағын алып кеткен. Келтірілген шығын көлемі 55 мың теңгені құраған.

Алайда ұрлық мұнымен тоқтамаған. Кейін қарағандылық азамат Қызылорда-Көкшетау бағытындағы жолаушылар пойызына мініп, сапар барысында да қылмыстық әрекетін жалғастырған.

"Қарағанды-Қарабас станциялары аралығындағы жолда бір түннің ішінде ол үш жолаушының ұялы телефонын жасырын ұрлаған. Ал төртінші жолаушының ішінде екі алтын жүзігі бар әйел сөмкесін алып кеткен. Жалпы шығын көлемі 460 000 теңгені құрады", – деп нақтылады аудандық соттың баспасөз қызметі.

Бұрын сотталған азаматтың кінәсі оның өз кінәсін мойындаған жауабы, сондай-ақ одан тәркіленген заттарды алу және тану хаттамалары арқылы толық дәлелденген.

Сот сотталушының шын жүректен өкінгенін және жәбірленушілерге ұрланған мүліктің толық қайтарылғанын ескеріп, оған 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар ол мәжбүрлі еңбекке тартылып, пробациялық бақылауда болады.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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