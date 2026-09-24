Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкетті: тоғызы қаза тапты
Оқиға Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде болған. Ауа райы күрт нашарлап, жел күшейген. Алдын ала мәлімет бойынша, теңізге 19 әскери қызметші ағып кеткен.
"Қазіргі уақытта тоғыз әскери қызметшінің қаза тапқаны тіркелді. Үшеуі құтқарылды, олардың бірі ауруханаға жатқызылды. Қалғандарын іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.
Оқиға орнына құтқару қызметтерінің күштері мен құралдары дереу жіберілді. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, іздестіру-құтқару жұмыстарына Әскери-теңіз күштерінің, Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері, авиация және басқа да тиісті қызметтер жұмылдырылған.
"Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау және іздестіру-құтқару жұмыстарын үйлестіру үшін қорғаныс министрі, авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов бастаған Қорғаныс министрлігінің комиссиясы шұғыл түрде оқиға орнына аттанды", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.
Қазақстанның Қорғаныс министрлігі қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Ведомство марқұмдардың отбасыларына барлық қажетті көмек пен қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.
"Іздестіру жұмыстарының барысы және әскери қызметшілердің жағдайы туралы қосымша ақпарат деректер келіп түскен әрі расталған сайын беріледі", – делінген хабарламада.
"Қорғаныс министрлігі мен басқа да мемлекеттік органдардың тек ресми ақпаратына сүйенулеріңізді сұраймыз", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.
22 қыркүйекте Қорғаныс министрлігі Каспий теңізінің қазақстандық секторында "Хазар қорғаны – 2026" оқу-жаттығуы басталғанын хабарлаған еді. Әскери-теңіз күштерінің бұл оқу-жаттығуы стратегиялық командалық-штабтық оқу-жаттығудың бірыңғай жоспары аясында өткізіліп жатқаны айтылды.
Оған Әскери-теңіз күштері мен қосымша тартылған бөлімшелердің 500-ден астам әскери қызметшісі, жауынгерлік кемелердің экипаждары, жағалаудағы бөлімшелер, сондай-ақ ҰҚК Шекара қызметінің Маңғыстау облысы бойынша Жағалау күзеті мен ҚР Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің күштері мен құралдары қатысып жатыр.
Айта кетейік, 24 қыркүйек күні таңертең Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дәулет Бекмановты Қорғаныс министрінің орынбасары қызметіне тағайындау туралы өкімге қол қойды.