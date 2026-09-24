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264 келі балық аулаған: Ақмола тұрғыны қылмыстық іске тап болды

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 15:07 Фото: unsplash
Ақмола облысының тұрғыны су айдынына сәтсіз барғаны үшін қылмыстық іске ілікті. Оның көлігінен ондаған қап балық табылған. Ер адамның айтуынша, ол балықты тек өз қажетіне пайдалану үшін аулаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 23 қыркүйекте облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, балық ресурстарын заңсыз аулау фактісі Зеренді ауданындағы Мырзақолсор су айдынында жүргізілген рейд барысында анықталған.

Табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері Алексеевка ауылының 32 жастағы тұрғыны басқарған көлікті тоқтатқан.

Көлікті тексеру кезінде полицейлер күтпеген жағдайға тап болды. Салонда 65 қап балық, ал жүксалғышта арнайы киім мен балық аулауға арналған құралдар болған.

"Заңсыз ауланған балықтың жалпы салмағы 264 келіні құрады. Ер адамның айтуынша, ол балық аулауға алғаш рет барған және ауланған балықты жеке тұтыну үшін пайдаланбақ болған", – делінген ПД хабарламасында.

Алайда бұл оны жауапкершіліктен босатқан жоқ. Балық ресурстарын заңсыз аулау фактісі бойынша полиция қылмыстық іс қозғады.

Енді "жаңадан бастаған балықшыға" 3000 АЕК-ке дейінгі мөлшерде айыппұл (2026 жылы 11 млн теңгеден астам), түзеу жұмыстары, сондай-ақ үш жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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