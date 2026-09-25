Қазақстан чемпионатының жүлдегері Каспийдегі әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапты
Спорт мектебінің мәліметінше, Сержан бала кезінен спортпен айналысқан. Ол самбо мен дзюдодан облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, Маңғыстау облысының намысын қорғаған.
Сержан Аяпберген жасөспірімдер арасындағы самбодан Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, студенттер арасындағы ТМД ойындарында самбодан күміс жүлдегер атанған. Сондай-ақ дзюдодан халықаралық және республикалық жарыстарда жеңіске жеткен. Оның спорт шеберлігіне кандидат атағы болған.
Еске салайық, 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде әскери қызметшілерді Каспий теңізіне ағызып әкеткен. Олар жағалауда оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындап жатқанда ауа райы күрт нашарлап, жел күшейген.
Бастапқыда теңізге 19 әскери қызметшіні ағызып әкеткені хабарланды. Кейін Маңғыстау облысының әкімдігі бұл санды нақтылап, 17 адам екенін мәлімдеді.
Қазіргі мәлімет бойынша, 12 әскери қызметші қаза тауып, үшеуі құтқарылған. Құтқарылғандардың бірі ауруханада жатыр.
Оқиғаның себептерін анықтау үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқаратын Үкіметтік комиссия құрылды. 25 қыркүйек Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды.