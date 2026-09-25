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Оқиғалар

Қазақстан чемпионатының жүлдегері Каспийдегі әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапты

Спортшы қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 10:22 Сурет: Instagram/zhas_batyr_aktau
2026 жылғы 24 қыркүйекте Ақтау маңында өткен әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан әскери қызметшілердің арасында Маңғыстау облысындағы "Жас Батыр" спорт мектебінің спортшысы Сержан Аяпберген де бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спорт мектебінің мәліметінше, Сержан бала кезінен спортпен айналысқан. Ол самбо мен дзюдодан облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, Маңғыстау облысының намысын қорғаған.

Сержан Аяпберген жасөспірімдер арасындағы самбодан Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, студенттер арасындағы ТМД ойындарында самбодан күміс жүлдегер атанған. Сондай-ақ дзюдодан халықаралық және республикалық жарыстарда жеңіске жеткен. Оның спорт шеберлігіне кандидат атағы болған.

Еске салайық, 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде әскери қызметшілерді Каспий теңізіне ағызып әкеткен. Олар жағалауда оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындап жатқанда ауа райы күрт нашарлап, жел күшейген.

Бастапқыда теңізге 19 әскери қызметшіні ағызып әкеткені хабарланды. Кейін Маңғыстау облысының әкімдігі бұл санды нақтылап, 17 адам екенін мәлімдеді.

Қазіргі мәлімет бойынша, 12 әскери қызметші қаза тауып, үшеуі құтқарылған. Құтқарылғандардың бірі ауруханада жатыр.

Оқиғаның себептерін анықтау үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқаратын Үкіметтік комиссия құрылды. 25 қыркүйек Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табу себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылды. Оны Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
15:50, 24 қыркүйек 2026
Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуы: Үкіметтік комиссия құрылды
2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында Қарулы күштердің Әскери-теңіз күштері өткізген оқу-жаттығу кезінде 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:11, 24 қыркүйек 2026
Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкетті: тоғызы қаза тапты
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