#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
445.65
508.71
5.3
Оқиғалар

Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуы: Үкіметтік комиссия құрылды

Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табу себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылды. Оны Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқарады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 15:50 Сурет: gov.kz
Бүгін, 2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табу себептерін анықтау үшін Үкіметтік комиссия құрылды. Оны Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басқарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР Үкіметінің Telegram-арнасында жарияланды:

"ҚР Премьер-министрінің өкімімен Маңғыстау облысында оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің қаза табу себептерін тергеп-тексеру жөніндегі Үкіметтік комиссия құрылды. Оның құрамына қорғаныс министрі, Маңғыстау облысының әкімі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, төтенше жағдайлар, денсаулық сақтау, көлік министрліктерінің басшылығы, Бас әскери прокурор және Шекара қызметінің өкілдері кірді".

Үкіметтік комиссияға Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев төрағалық етеді.


"Премьер-министр Олжас Бектенов комиссия төрағасы Қанат Бозымбаевқа төтенше жағдай орнына дереу барып, әскери қызметшілердің қаза табу себептерін жан-жақты тергеп-тексеру және қаза тапқандардың отбасыларына көмек көрсету жұмысын бастауды тапсырды", – деп хабарлады Үкіметтің баспасөз қызметі.

Бұған дейін Маңғыстау облысында Қарулы күштердің Әскери-теңіз күштері өткізген оқу-жаттығу кезінде, Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырманы орындау барысында ауа райы күрт нашарлап, жел күшейгендіктен 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкеткені хабарланған еді. Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, тоғыз әскери қызметші қаза тапқан, үшеуі құтқарылған, олардың бірі ауруханаға жатқызылған. Қалғандарын іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Оқиға орнына қорғаныс министрі Дәурен Қосанов бастаған министрлік комиссиясы шұғыл аттанды.

Бас прокуратура Ақтау гарнизонындағы оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеліп жатқанын мәлімдеді. Сондай-ақ жедел-тергеу тобы құрылды.

Бұдан екі күн бұрын, 22 қыркүйекте Қорғаныс министрлігі Каспий теңізінің қазақстандық секторында "Хазар қорғаны – 2026" оқу-жаттығуы басталғанын хабарлаған. Ведомствоның мәліметінше, Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы стратегиялық командалық-штабтық оқу-жаттығудың бірыңғай жоспары аясында өткізіліп жатыр.

Оған Әскери-теңіз күштері мен қосымша тартылған бөлімшелердің 500-ден астам әскери қызметшісі, жауынгерлік кемелер экипаждары, жағалаудағы бөлімшелер, сондай-ақ ҰҚК Шекара қызметінің Маңғыстау облысы бойынша Жағалау күзеті мен ҚР Қарулы күштері Әуе қорғанысы күштерінің күштері мен құралдары қатысып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
16:47, Бүгін
Мемлекет басшысы Маңғыстау облысында әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты көңіл айтты
Генеральная прокуратура РК
15:41, Бүгін
Бас прокуратура Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына қатысты мәлімдеме жасады
2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында Қарулы күштердің Әскери-теңіз күштері өткізген оқу-жаттығу кезінде 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
14:11, Бүгін
Каспийдегі оқу-жаттығу кезінде 19 әскери қызметшіні теңізге ағызып әкетті: тоғызы қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
16:58, Бүгін
Усман Нурмагомедов назвал причину поражения чемпиона Олимпиады Стивсона
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
16:44, Бүгін
Бахтиёр Зайнутдинов посетил Китай во время восстановления после травмы
Джастин Гейджи
16:06, Бүгін
Вместо Царукяна: чемпион UFC Гейджи рассматривает поединок с Макгрегором
Кирилл Проходов на награждении на Азиаде
15:43, Бүгін
"Я особо не расстраиваюсь": Кирилл Проходов – о поражении в финале Азиады в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: