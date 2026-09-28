Алматы полициясы прокурор орынбасарының ұлына қатысты жол апаты туралы ақпаратқа пікір білдірді
Threads желісіндегі abv_novosti парақшасында жарияланған жазбада апат Шығыс айналма автожолында болғаны айтылған. Жазба авторының мәлімдеуінше, прокурор орынбасарының ұлы деген ер адам төрт көлікке соқтығысқан. Соның салдарынан үш адам ауруханаға жеткізіліп, зардап шеккендердің бірінің көлігі қатты бүлінген.
Алматы полициясы 2026 жылғы 11 қыркүйекте жол апаты болғанын растады. Алайда ведомство жүргізушінің кім екенін, оның прокурор орынбасарымен туыстық байланысы бар-жоғын және апатқа кім кінәлі екенін нақтылаған жоқ.
"Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тексеру жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесі бойынша қатысушылардың әрекетіне құқықтық баға беріледі. Кінәлі адамдар мәртебесіне, лауазымы мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, "Заң және тәртіп" қағидатына сәйкес заңда көзделген жауапкершілікке тартылады", – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі 28 қыркүйекте.
Бұған дейін Арыс қаласы әкімінің ұлы Астана – Павлодар тасжолындағы жол апатына қатысты іс бойынша рақымшылыққа ілінгені хабарланған еді. Мамыр айында болған апаттан Павлодардан келген 21 жастағы студент ауыр жарақат алған. Зардап шегушінің туыстары істі ерекше бақылауға алуды сұрағанымен, қылмыстық іс рақымшылыққа байланысты тоқтатылған.