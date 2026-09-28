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Қарағандыда жол ережесін өрескел бұзған төрт жүргізуші жауапқа тартылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 16:11 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда патрульдік полиция жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған төрт жүргізушіні анықтады.

Олардың әрекеті бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Кадрларда төрт жеңіл көліктің қатар қозғалып, жол таңбасының талаптарын елемей, қауіпті маневр жасағаны көрінеді.

Мұндай әрекет жолдағы өзге жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге қауіп төндірген. Құқық бұзушылық бейнебақылау жүйесі арқылы анықталған.

Полиция қызметкерлері жүргізушілерді жедел түрде анықтап, тексеру жүргізді. Олардың 20, 25, 26 және 27 жастағы Қарағанды тұрғындары екені белгілі болды.

Төрт жүргізуші маневр жасау қағидаларын бұзғаны және жол таңбасының талаптарын сақтамағаны үшін жауапқа тартылды. Көліктердің барлығы мамандандырылған айып тұрағына қойылды. Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, қауіпті маневрлерге жол бермеуге шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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