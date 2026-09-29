"Қазақтелеком" мен ҰҚК-дан қоңырау түскен елордалық алаяқтарға алданып, 18 млн теңгесінен айырылған
Елорда полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметінің мәліметінше, зейнеткердің ұялы телефонына өзін "Қазақтелеком" қызметкері ретінде таныстырған ер адам қоңырау шалған. Ол тарифке жеңілдік рәсімдеу сылтауымен әйелдің жеке деректерін алған.
"Кейін алаястар өздерін ҰҚК және Ұлттық банк қызметкерлері ретінде таныстырып, зейнеткердің атына несие рәсімделіп жатқанын айтқан. Олар әйелді ақшасын "қауіпсіз шотқа" аударуға көндірген. Алаястардың нұсқауын орындаған жәбірленуші алтын бұйымдарын ломбардқа тапсырған. Сонымен қатар ол банк бөлімшесіне барып, қылмыскерлер көрсеткен телефон нөмірлері арқылы шетелдегі банк шоттарына 4668 АҚШ долларын, яғни 3 млн теңгеден астам ақша аударған", – деп хабарлады ПД 2026 жылғы 29 қыркүйекте.
Тергеу барысында жәбірленушінің өзі де алаяқтық схемаға тартылғаны анықталды. Белгісіз адамдардың нұсқауымен ол басқа қалаға барып, сол жерде басқа бір зейнеткерден шамамен 15 млн теңге алып, оны да алаяқтарға берген.
"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қылмыстық схемаға қатысы бар 42 жастағы шетел азаматы ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Қылмыстық схемаға қатысы бар барлық тұлғалар, ақша қозғалысы, сондай-ақ осыған ұқсас өзге де фактілер анықталуда", – деді ПД.
Полиция азаматтарды қырағы болуға шақырды.
"Құқық қорғау органдарының немесе банк қызметкерлерінің атынан қоңырау шалатын адамдардың нұсқауы бойынша ақша аудармаңыздар және бағалы заттарды ломбардқа тапсырмаңыздар. Күмән туындаған жағдайда әңгімені дереу тоқтатып, алынған ақпаратты ресми байланыс арналары арқылы өз бетіңізше тексеріңіздер", – деп ескертті полиция.
28 қыркүйекте Қазақстан Ұлттық банкінің баспасөз қызметі алаяқтар өздерін жеткізу қызметінің қызметкерлері ретінде таныстыратын жаңа телефон алаяқтығы схемасы туралы қазақстандықтарға ескерту жасаған еді. Азаматтарға курьерлік немесе пошта қызметінің атынан қоңырау шалып, оларға сәлемдеме келгенін хабарлайды. Кейін схемаға электрондық үкіметтің (eGov) қызметкерлері ретінде таныстырған адамдар қосылады.