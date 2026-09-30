Атырау облысында жол апатынан жасөспірім қаза тапты
Фото: Zakon.kz
Атырау облысының Индер ауданында жол-пайдалану қызметінің техникасы қатысқан жол апатынан 2011 жылы туған жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, алдын ала бейресми ақпарат бойынша, жол-көлік оқиғасы 2026 жылғы 27 қыркүйекке қараған түні Аққала ауылына кіреберіс жолда болған.
Жол-пайдалану қызметінің көлігі жылқымен соқтығысқан. Апат салдарынан жасөспірім оқиға орнында көз жұмды.
Полицияның мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Апаттың мән-жайы анықталуда.
Ал 2026 жылғы 30 қыркүйекке қараған түні Үлкен Алматы айналма автожолында (ҮААЖ) ауыр жол апаты болды. Жүк көлігі жолда тұрған Renault көлігіне соғылған. Апат салдарынан үш адам зардап шекті.
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