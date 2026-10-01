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Пәтерін тартып алу үшін қарияны ұрлап, азаптаған: Алматы прокуратурасы мәлімдеме жасады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 15:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда зейнеткерді ұрлап, пәтерін өз аттарына рәсімдеуге мәжбүрлеген үш адам сот алдында жауап береді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 қазанда қала прокуратурасы күдіктілердің егде жастағы ер адамды ұрлап, бостандығынан заңсыз айырғанын мәлімдеді. Олар бірнеше күн бойы қарияға күш көрсетіп, мүлкін өздеріне беруді талап еткен.

Тергеу қорытындысы бойынша қылмысқа қатысы бар барлық адамға Қылмыстық кодекстің мына баптары бойынша айып тағылды:

  • 125-бап – "Адамды ұрлау". Жеті жылдан он екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
  • 126-бап – "Бас бостандығынан заңсыз айыру". Бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
  • 194-бап – "Қорқытып алушылық". Үш жылдан жеті жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.
"Қылмыстық іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды. Айыптау дәлелдемелері мен сотталушылардың іс-әрекеттеріне түпкілікті баға сотта беріледі", – деп мәлімдеді қадағалау органы.

2026 жылғы 29 сәуірде Алматы полициясы жалғыз тұратын 81 жастағы зейнеткерді ұрлағаны үшін екі ер адам мен бір әйелдің ұсталғанын хабарлаған еді. Қарияның танысы оның жоғалғанына алаңдап, полицияға хабар берген. Хабарлама бойынша әрекет еткен тәртіп сақшылары зейнеткерді қала маңындағы елді мекендердің бірінен, жергілікті тұрғындардың үйінен тапқан.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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