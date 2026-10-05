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Оқиғалар

Арзан қазыға алданған: қазақстандықтар әлеуметтік желіде миллиондаған теңгесінен айырылды

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 10:45 Фото: akorda.kz
Астаналық кәсіпкер Instagram және WhatsApp арқылы ысталған жылқы етін арзан бағамен сатып алуды ұсынған. Алайда сатып алушылардан алдын ала төлем алған ол тауарды жеткізуді әуел бастан жоспарламаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Азамат жұрттың сеніміне кіру үшін бұрын орындаған тапсырыстары мен клиенттердің оң пікірлерін пайдаланған. Ал түскен ақшаны жеке қажетіне жұмсаған.

"Нәтижесінде 31 жәбірленушіге жалпы сомасы 1,7 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілді", – делінген Астана прокуратурасының баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Мемлекеттік айыптаушы сотта сотталушының кінәсін толық дәлелдеді.

Келтірілген залалдың толық өтелгенін ескерген сот оған пробациялық бақылау белгілей отырып, 2 жыл 8 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.


"Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ", – деп нақтылады прокуратура 2026 жылғы 5 қазанда.

Үндеу соңында Астана прокуратурасы азаматтарды әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы сауда жасағанда сақ болуға және тексерілмеген сатушыларға алдын ала төлем ретінде ақша аудармауға шақырды.

Бұған дейін қазақстандық азаматтың бес жыл бойы шетелде сот төрелігінен жасырынып жүргені белгілі болған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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