Мұғалімді құттықтамақ болған: Атырауда оқушылардың тосынсыйынан кейін мектепке құтқарушылар келді
Оқиға 2026 жылғы 2 қазанда, Мұғалімдер күні қарсаңында болған. Оқушылар ұстазына тосынсый әзірлеп, конфетти шашқыштарды пайдалануды жоспарлаған. Алайда алдын ала мәлімет бойынша, оларды түрлі түсті түтін шығаратын шашкамен шатастырып алған.
Шашканы іске қосқаннан кейін кабинетті түтін басып, өрт дабылы қосылған. Оқиға орнына Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері келіп, мектептегі барлық адамды шұғыл түрде сыртқа шығарған.
"2 қазанда сағат 15:39-да Атырау қаласының Авангард-2 шағынауданында орналасқан №19 орта мектепте өрт дабылы іске қосылды. Оқиға орнына Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары жіберілді. Кейін анықталғандай, дабылдың қосылуына мектептің екінші қабатындағы кабинетте түрлі түсті түтін шашкасының қолданылуы себеп болған. Зардап шеккендер жоқ", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Қалалық білім бөлімі оқиғаны растады.
Бөлім басшысы Айнагүл Дүйсекенованың айтуынша, тыйым салынғанына және алдын алу жұмыстары жүргізілгеніне қарамастан, оқушылар мектеп әкімшілігіне ескертпестен отшашу әкелген.
"Оқушылар мектеп қызметкерлерінің ешқайсысына ескертпестен оқу орнына отшашу әкелген. Алдын алу іс-шаралары мен түсіндіру жұмыстары жүргізілгеніне қарамастан, осындай жағдай болды. Оқиғаға байланысты мектеп басшысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деді Айнагүл Дүйсекенова.
Бұған дейін Қостанай мектептерінде теракт дайындалып жатыр деген хабарламалардан кейін полиция тергеу бастағаны хабарланған еді. Ақпарат әлеуметтік желілерде тараған. Хабарламада көрсетілген барлық ғимарат тексерілді. Алайда жарылғыш заттар, жарылғыш құрылғылар және өзге де күдікті заттар табылған жоқ.