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Семейде жергілікті университеттің алты студентінен жауап алынды: ҚМА себебін түсіндірді

Семейде жергілікті университеттің алты студентінен жауап алынды: ҚМА себебін түсіндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 15:42 Сурет: Telegram/afm_rk
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Абай облысы бойынша департаменті дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарын ақша аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланған адамдар тобының заңсыз әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 5 қазанда, агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.

"Семейде жергілікті университеттің алты студенті анықталып, олардан жауап алынды. Тергеу деректеріне сәйкес, олардың банк карталары ақша қабылдау үшін пайдаланылған. Кейін түскен қаражат бөлшектеніп, басқа шоттарға аударылған. Бұл ақшаның қайдан келгенін жасыруға, қаржы ағындарын бақылауды қиындатуға және кейін қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыруға мүмкіндік берген".

ҚМА мәліметінше, студенттердің біреуінің шотына ғана 25 азаматтан 16 млн теңгеден астам қаражат түскен.

"Ақша жіберген адамдардың интернет-алаяқтыққа қатысты істер бойынша жәбірленушілер екені анықталды. Олар елдің 11 өңірінде: Абай, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан, Атырау, Батыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Жамбыл және Алматы облыстарында, сондай-ақ Алматы мен Шымкент қалаларында тұрады", – деп мәлімдеді агенттіктің баспасөз қызметі.

ҚМА тергеудің жалғасып жатқанын жеткізді.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

2026 жылғы 2 қазанда Ұлытау облысында Қаражал қаласындағы "Восточный" карьерінің аумағында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекетіне тосқауыл қойылғаны белгілі болды. ҚМА мәліметінше, күдіктілер заңсыз кен өндіру үшін ауыр карьерлік техниканы – экскаваторларды, тиегіштерді және өзі аударғыш жүк көліктерін пайдаланған. Сатылған марганец кенінің көлемі 4 мың текше метрден асып, құны 950 млн теңгеден жоғары болғаны анықталды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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