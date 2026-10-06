Тоқаев Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды
Фото: Zakon.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 6 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
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