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Оқиғалар

Тоқаев Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 20:03 Фото: Zakon.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 6 қазанда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Мемлекет басшысы "Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

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Айдос Қали
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