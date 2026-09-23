#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
447.85
513.46
5.31
Құқық

Қазақстан трансұлттық қылмыстарды тергеу бойынша жаңа мүмкіндіктерге ие болады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 16:55 Фото: polisia.kz
Құрылтай депутаттары 2026 жылғы 23 қыркүйектегі жалпы отырыста "Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы Еуропа конвенциясын ратификациялау туралы" заң жобасын екі оқылымда мақұлдап, Президенттің қол қоюына жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиевтің айтуынша, құжатқа 1959 жылғы 20 сәуірде Страсбургте қол қойылған. Оның сөзінше, Конвенция оған қатысушы мемлекеттердің құзыретті органдары арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек алу және көрсету мәселелеріне қатысты қатынастарды реттеуге бағытталған.

"Конвенцияға қосылу Қазақстанға қазақстандық құқық қорғау органдары жүргізіп жатқан қылмыстық істер бойынша дәлелдемелер алуға, сондай-ақ шетелге шығарылған, заңсыз жолмен алынған активтерді елге қайтаруға мүмкіндік береді. Бұл қылмыстық істерді, соның ішінде трансұлттық қылмысқа қатысты істерді тергеудің жеделдігі мен тиімділігін арттырады", – деді ол.

Құрылтай қорытындысында Конвенцияға сәйкес оған қатысушы мемлекеттер өзара негізде және құжатта көрсетілген талаптарды сақтай отырып, қылмыстық істер бойынша бір-біріне құқықтық көмек көрсетуге міндеттенетіні айтылған.

Заң жобасы Қазақстан Республикасының Конвенцияны алты ескерту мен мәлімдемені ескере отырып ратификациялауын көздейді.

Соның ішінде:

  • мүлікті іздеу немесе оған тыйым салу туралы сұрау салуларды әрекет екі тарапта да қылмыстық жауапкершілікке әкеп соққан жағдайда және Қазақстан заңнамасына сәйкес келген кезде ғана орындау құқығы;
  • адамға сотқа немесе тергеу әрекетіне келу туралы шақыруды белгіленген күннен кемінде 50 күн бұрын тапсыру туралы талап.

Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуларды жіберуге және қабылдауға уәкілетті орталық органдар ретінде:

  • Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты – соттардың қарауындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы сұрау салуларға қатысты;
  • Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы – қылмыстық істер бойынша өзге де барлық құқықтық көмек туралы сұрау салуларға қатысты белгіленді.

Конвенцияның іске асырылуы Қазақстан Республикасының оған қатысушы мемлекеттермен қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастығының тиімділігін арттырады деп күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Дәрі-дәрмек, медициналық бұйымдар, сатып алулар, Ск-Фармация, 2027, депутаттық сауал
18:24, Бүгін
Депутат "СК-Фармацияның" 2027 жылғы медициналық бұйымдарды сатып алуларын тексеруді талап етті
Қазақстан Үкіметі Швейцариямен қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы меморандумды мақұлдады
12:20, 19 қыркүйек 2024
Қазақстан Үкіметі Швейцариямен қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы меморандумды мақұлдады
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
12:51, Бүгін
Қазақстан халықаралық банктен 6 млрд долларға жуық қаржы тартуды жоспарлап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик
19:04, Бүгін
"Это привилегия": Александр Бублик пересмотрел своё решение об участии в Кубке Лэйвера
ФК &quot;Гавр&quot;
18:32, Бүгін
Экс-полузащитник сборной России Кузяев может продолжить карьеру в "Ордабасы"
Сабыржан Аккалыков
18:13, Бүгін
Сабыржан Аккалыков удалил Instagram после сенсационного поражения на Азиаде в Японии
&quot;Все заряжены&quot;: Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
17:58, Бүгін
"Все заряжены": Станислав Басманов оценил настрой команды на предстоящие матчи Лиги Наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: