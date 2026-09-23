Қазақстан трансұлттық қылмыстарды тергеу бойынша жаңа мүмкіндіктерге ие болады
Бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиевтің айтуынша, құжатқа 1959 жылғы 20 сәуірде Страсбургте қол қойылған. Оның сөзінше, Конвенция оған қатысушы мемлекеттердің құзыретті органдары арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек алу және көрсету мәселелеріне қатысты қатынастарды реттеуге бағытталған.
"Конвенцияға қосылу Қазақстанға қазақстандық құқық қорғау органдары жүргізіп жатқан қылмыстық істер бойынша дәлелдемелер алуға, сондай-ақ шетелге шығарылған, заңсыз жолмен алынған активтерді елге қайтаруға мүмкіндік береді. Бұл қылмыстық істерді, соның ішінде трансұлттық қылмысқа қатысты істерді тергеудің жеделдігі мен тиімділігін арттырады", – деді ол.
Құрылтай қорытындысында Конвенцияға сәйкес оған қатысушы мемлекеттер өзара негізде және құжатта көрсетілген талаптарды сақтай отырып, қылмыстық істер бойынша бір-біріне құқықтық көмек көрсетуге міндеттенетіні айтылған.
Заң жобасы Қазақстан Республикасының Конвенцияны алты ескерту мен мәлімдемені ескере отырып ратификациялауын көздейді.
Соның ішінде:
- мүлікті іздеу немесе оған тыйым салу туралы сұрау салуларды әрекет екі тарапта да қылмыстық жауапкершілікке әкеп соққан жағдайда және Қазақстан заңнамасына сәйкес келген кезде ғана орындау құқығы;
- адамға сотқа немесе тергеу әрекетіне келу туралы шақыруды белгіленген күннен кемінде 50 күн бұрын тапсыру туралы талап.
Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуларды жіберуге және қабылдауға уәкілетті орталық органдар ретінде:
- Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты – соттардың қарауындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы сұрау салуларға қатысты;
- Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы – қылмыстық істер бойынша өзге де барлық құқықтық көмек туралы сұрау салуларға қатысты белгіленді.
Конвенцияның іске асырылуы Қазақстан Республикасының оған қатысушы мемлекеттермен қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастығының тиімділігін арттырады деп күтіледі.