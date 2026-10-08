Қазақстанда халықаралық іздеуде жүрген бес шетелдік анықталды
Сурет: ҚР ІІМ
Жамбыл облысында өтіп жатқан "Нелегал-2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында халықаралық іздеуде жүрген адамдар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жамбыл облысының полиция департаменті 2026 жылғы 7 қазанда хабарлағандай, тәртіп сақшылары екі күн ішінде 254 әкімшілік құқықбұзушылықтың жолын кесті. Көші-қон заңнамасының талаптарын бұзған 88 шетелдік Қазақстаннан шығарылды.
"Сонымен қатар жедел-профилактикалық іс-шара барысында халықаралық іздеуде жүрген бес шетел азаматы анықталды", – деп толықтырды полиция департаменті.
Шетел азаматтарының ел аумағында болу қағидаларын бұзғаны үшін 57 қазақстандық та әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
"Іс-шараның негізгі мақсаты – шетел азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағында заңды негізде жүргенін тексеру, көші-қон заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету және құқықбұзушылықтардың алдын алу", – деп мәлімдеді ведомство.
"Нелегал-2026" жедел-профилактикалық іс-шарасы 2026 жылғы 10 қазанға дейін жалғасады.
Ал Жамбыл облысының Сарысу ауданында полицейлер мал ұрлығына қатысы бар үш адамнан тұратын қылмыстық топты анықтады.
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