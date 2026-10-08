Оралда екі жасөспірім көпқабатты үйдің шатырынан құлап қаза тапты
Сурет: pexels
2026 жылғы 6 қазан кешінде көпқабатты тұрғын үйдің шатырынан құлаған екі жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мой город" басылымының мәліметінше, Батыс Қазақстан облысының Полиция департаменті осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтап жатыр.
"Тергеу барысы БҚО Полиция департаменті басшылығы мен прокуратурасының бақылауында. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының талаптарына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді", – делінген хабарламада.
Қаза тапқандар 2010 және 2012 жылы туған жасөспірімдер болған.
Бұған дейін Шымкентте де қайғылы оқиға болған еді. Онда банкет залдарының бірінде сол жерде жұмыс істеген 13 жастағы жасөспірім қайтыс болған. Мейрамхана кешенінің иесі жауапкершілікке тартылды.
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