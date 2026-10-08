#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
447.14
500.35
5.24
Оқиғалар

Алматы облысында иесіз қалған 90 итке жаңа үй іздестіріліп жатыр

Иттер, Dog House Твардовский дом, Владимир Тепляков, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 13:18 Сурет: Instagram/arsenkabdenov
2026 жылғы 7 қазанда таңертең Алматыда жануарларды құтқарумен айналысатын Dog House "Твардовский дом" панажайының негізін қалаушы Владимир Тепляков қайтыс болды. Алматы облысының даласында қалған 90 итке жаңа үй іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ерікті Арсен Қабденов Instagram парақшасында әсерлі жазба жариялады. Ол бірнеше күн бұрын Dog House "Твардовский дом" панажайына жем апарып, оның негізін қалаушы Владимир Тепляковпен танысқанын айтты.

"Біз ұзақ сөйлестік. Ол маған осы панажайдың бүкіл тарихын айтып берді. Панажай 2015 жылы құрылып, оның марқұм ұлының құрметіне аталған. Осы жылдар ішінде олар талай рет көшіп, көптеген қиындыққа тап болған. Әр жолы бәрін қайтадан бастауға мәжбүр болған", – деп жазды Арсен Қабденов.

Ол қазір иттердің далада, дұрыс қоршауы да, қажетті жағдайы да жоқ жерде жүргенін көрсетті.

"Көмектескім келді, бірақ қазір далаға үлкен қоршау салып, иттерге арналған қашалар тұрғызуға қаржы жетпейді. Сондықтан Владимирге иттерге жаңа отбасы табуды ұсындым. Ол ойланып көретінін айтты. Кешке қайта қоңырау шалып: "Мен келісемін", – деді. Содан кейін бұл істі қалай ұйымдастыруға болатынын ойластыра бастадым", – деді ерікті.

Алайда 7 қазанда Арсен Қабденовке қайғылы хабар жеткен: Владимир Тепляков мән-жайы белгісіз жағдайда қайтыс болған.

"Енді оның иттеріне көмектесуіміз керек. Қазір далада 90-ға жуық ит бар. Күн суытатын уақыт жақындап қалды. Ал он жылдан астам уақыт бойы осы істің бар ауыртпалығын жалғыз көтерген адам енді арамызда жоқ. Владимирмен келіскен жоспарымызды жүзеге асырып, осы иттердің әрқайсысына үй тауып бергім келеді", – деп жазды Арсен Қабденов.

Ерікті жануарларға жанашыр азаматтарды көмек көрсетуге, иттерге жылы үй мен қамқор иелер табуға шақырды.

Бұған дейін Zakon.kz жануарларға деген сүйіспеншіліктің еріктілікке қалай ұласқаны туралы жазған болатын. Алматылық Арсен Қабденов жұмысының көптігіне қарамастан, көшеде қалған мысықтар мен иттерді құтқарады. Ол адамдардан қорқып қалған жануарлардың сенімін қайта оятып, оларға қамқор иелер табады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
«Этиологиясы анықталмаған пневмония»: ДДСҰ Иркутск облысындағы жағдайға қатысты жаңа мәлімдеме жасады
15:11, Бүгін
"Этиологиясы анықталмаған пневмония": ДДСҰ Иркутск облысындағы жағдайға қатысты жаңа мәлімдеме жасады
Алматы әкімі, Павел Дуров, кездесу, AI-зертхана
21:33, 07 қазан 2025
Павел Дуров пен Алматы әкімі AI-зертханасын құру, жастарға арналған IT-интернет жайын талқылады
Қостанайда жоғалып кеткен жасөспірім бесінші тәуліктен бері іздестіріліп жатыр
17:10, 24 наурыз 2026
Қостанайда жоғалып кеткен жасөспірім бесінші тәуліктен бері іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Барроуз - Нуриков
17:37, Бүгін
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Бүгін
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Бүгін
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Вышедший в Премьер-лигу &quot;Шахтёр&quot; продолжает свою серию без поражений в Первой лиге
16:56, Бүгін
Вышедший в Премьер-лигу "Шахтёр" добыл очередную победу в Первой лиге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: