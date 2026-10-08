Алматы облысында иесіз қалған 90 итке жаңа үй іздестіріліп жатыр
Ерікті Арсен Қабденов Instagram парақшасында әсерлі жазба жариялады. Ол бірнеше күн бұрын Dog House "Твардовский дом" панажайына жем апарып, оның негізін қалаушы Владимир Тепляковпен танысқанын айтты.
"Біз ұзақ сөйлестік. Ол маған осы панажайдың бүкіл тарихын айтып берді. Панажай 2015 жылы құрылып, оның марқұм ұлының құрметіне аталған. Осы жылдар ішінде олар талай рет көшіп, көптеген қиындыққа тап болған. Әр жолы бәрін қайтадан бастауға мәжбүр болған", – деп жазды Арсен Қабденов.
Ол қазір иттердің далада, дұрыс қоршауы да, қажетті жағдайы да жоқ жерде жүргенін көрсетті.
"Көмектескім келді, бірақ қазір далаға үлкен қоршау салып, иттерге арналған қашалар тұрғызуға қаржы жетпейді. Сондықтан Владимирге иттерге жаңа отбасы табуды ұсындым. Ол ойланып көретінін айтты. Кешке қайта қоңырау шалып: "Мен келісемін", – деді. Содан кейін бұл істі қалай ұйымдастыруға болатынын ойластыра бастадым", – деді ерікті.
Алайда 7 қазанда Арсен Қабденовке қайғылы хабар жеткен: Владимир Тепляков мән-жайы белгісіз жағдайда қайтыс болған.
"Енді оның иттеріне көмектесуіміз керек. Қазір далада 90-ға жуық ит бар. Күн суытатын уақыт жақындап қалды. Ал он жылдан астам уақыт бойы осы істің бар ауыртпалығын жалғыз көтерген адам енді арамызда жоқ. Владимирмен келіскен жоспарымызды жүзеге асырып, осы иттердің әрқайсысына үй тауып бергім келеді", – деп жазды Арсен Қабденов.
Ерікті жануарларға жанашыр азаматтарды көмек көрсетуге, иттерге жылы үй мен қамқор иелер табуға шақырды.
Бұған дейін Zakon.kz жануарларға деген сүйіспеншіліктің еріктілікке қалай ұласқаны туралы жазған болатын. Алматылық Арсен Қабденов жұмысының көптігіне қарамастан, көшеде қалған мысықтар мен иттерді құтқарады. Ол адамдардан қорқып қалған жануарлардың сенімін қайта оятып, оларға қамқор иелер табады.