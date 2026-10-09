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Оқиғалар

Өскемен маңындағы орманда саңырауқұлақ теруге барған қария адасып кеткен

Өскемен маңындағы орманда саңырауқұлақ теруге барған қария адасып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 10:20 Сурет: pexels
Өскемен қаласындағы Лесхоз саяжайлары маңына саңырауқұлақ теруге барған 69 жастағы ер адам орманда адасып кеткен. Оқиға туралы хабарлама 112 пультіне түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға орнына дереу құтқарушылар жіберілген. Олар ер адамды орман алқабынан тапты.

Құтқарушылар оған қажетті көмек көрсетіп, орманнан алып шықты.

ТЖМ азаматтарды орманға немесе тауға шыққанда қауіпсіздік шараларын сақтауға және жүретін бағыты туралы жақындарына хабарлауға шақырады.

Сондай-ақ, жолға шықпас бұрын ауа райы болжамы мен жергілікті жердің ерекшеліктерін зерттеп, бағытыңызды ТЖМ-ге хабарлап, тіркеу қажет.

Өзіңізбен бірге қуаты толық телефон, жылы киім және қажетті дәрі-дәрмек алыңыз. Төтенше жағдай туындаса, 112 нөміріне хабарласыңыз.

Бұған дейін Түркістан облысында ерекше құтқару операциясы жүргізілгені хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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