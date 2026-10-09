Үш метрлік шұңқырға түскен сиыр: Түркістан облысында ерекше құтқару операциясы өтті
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылғы 8 қазанда Түркістан облысы Бәйдібек ауданының Шаян ауылында құтқарушылар тереңдігі шамамен үш метр болатын кәріз шұңқырына түсіп кеткен сиырды құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, құтқарушылар арқанның көмегімен сиырды шұңқырдан абайлап шығарып, иесіне тапсырған.
Ведомствоның хабарлауынша, жануар зардап шекпеген.
Бұған дейін ғалымдардың орман өрті кезінде жабайы жануарлардың қандай ауамен тыныс алатынын бақылауға мүмкіндік беретін шағын датчик әзірлегені хабарланған еді. Құрылғыны GPS-трекерлермен және физиологиялық көрсеткіштерді өлшейтін датчиктермен бірге жануарлардың қарғыбауына орнатуға болады.
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