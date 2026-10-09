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Оқиғалар

Астанада бұзылған көлігінің жанында тұрған жүргізушіні көлік қағып, мерт қылды

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 11:07 Фото: Zakon.kz
Астанада адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат 2026 жылғы 5 қазанда болған. Ал ол туралы ақпарат әлеуметтік желілерде 9 қазанда тарады.

Жарияланған кадрлардан соқтығысудың қатты болғанын көруге болады: екі көлік те елеулі зақымданған.

Астана қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қошқарбаев көшесімен келе жатқан Hyundai Tucson жүргізушісі Орхон көшесімен қиылыста Volkswagen Passat жүргізушісін қағып кеткен. Ол көлігі бұзылғандықтан тоқтап, жүксалғышының жанында тұрған.

"Жол-көлік оқиғасы салдарынан Volkswagen Passat жүргізушісі алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды. Қылмыстық іс қозғалды. Hyundai Tucson автокөлігі коммуналдық тұраққа қойылды. Тексеру жүргізіліп жатыр", – делінген полицияның түсініктемесінде.

29 қыркүйекте Астанада Zeekr жүргізушісі солға бұрылған кезде қарсы бағытта келе жатқан автобусқа жол бермей, екі көлік соқтығысқан еді. Апаттан төрт адам зардап шеккен.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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