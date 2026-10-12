#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Оқиғалар

Асхананың жұмысын заңсыз тоқтатпақ болған шенеунікке айыппұл салынды

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 09:24 Фото: pixabay
Батыс Қазақстан облысында аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы кәсіпкердің құқығын бұзғаны үшін 432 500 теңге айыппұл төледі. Бұл туралы 2026 жылғы 11 қазанда облыс прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аудан прокуратурасы мониторинг барысында мемлекеттік органның Кәсіпкерлік кодексінің талаптарын өрескел бұзғанын анықтады.

Атап айтқанда, аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы "Ел-Дәулет" шаруа қожалығына тиесілі асхананы тексеріп, оның жұмысын тоқтата тұру туралы нұсқама шығарған.

Алайда басқарма бұл шешім туралы прокуратураға хабарламаған. Осылайша, ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 153-бабы 1-бөлігінің 1-1-тармағының талаптары бұзылған.

"Аталған заңбұзушылық үшін аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 666-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оған 432 500 теңге айыппұл салынды. Айыппұл өндіріп алынды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Павлодар облысының прокурорлары қылмыстық-атқару жүйесінде есепке жалған мәліметтер енгізілгенін анықтаған еді. Колониялардың бірінде сотталғандарды жұмыспен қамту көрсеткіштері жасанды түрде екі жарым есе ұлғайтылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
10:51, Бүгін
Қазақстанның батысында бір түнде бес жол апаты болды: жолға шыққан мал жүргізушілерге қауіп төндірді
Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий
18:02, 10 қазан 2026
БҚО-да басқарма басшысына 432 мың теңгеден астам айыппұл салынды
Жер қазу, топырақ, айыппұл, БҚО
11:09, 20 шілде 2024
БҚО-да жерді заңсыз қазып, топырақты пайдаланған компанияға 22 млн теңге айыппұл салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болельщики &quot;Ордабасы&quot; на стадионе в Шымкенте
14:41, Бүгін
Более 33 тысяч зрителей посетили матчи 28-го тура Премьер-лиги
Нуркен Мазбаев руководит командой во время матча
14:17, Бүгін
Нуркен Мазбаев назвал слагаемые успеха "Улытау" в матче с "Окжетпесом" в КПЛ
Руслан Эсатов на тренировке &quot;Каспия&quot;
13:53, Бүгін
Эсатов рассказал, что удалось ему донести до игроков "Каспия" в матче с "Алтаем" в КПЛ
Главный тренер &quot;Барыса&quot; Михаил Кравец
13:40, Бүгін
Михаил Кравец из "Барыса" сохранил своё предыдущее место в рейтинге тренеров КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: