Асхананың жұмысын заңсыз тоқтатпақ болған шенеунікке айыппұл салынды
Фото: pixabay
Батыс Қазақстан облысында аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы кәсіпкердің құқығын бұзғаны үшін 432 500 теңге айыппұл төледі. Бұл туралы 2026 жылғы 11 қазанда облыс прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аудан прокуратурасы мониторинг барысында мемлекеттік органның Кәсіпкерлік кодексінің талаптарын өрескел бұзғанын анықтады.
Атап айтқанда, аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы "Ел-Дәулет" шаруа қожалығына тиесілі асхананы тексеріп, оның жұмысын тоқтата тұру туралы нұсқама шығарған.
Алайда басқарма бұл шешім туралы прокуратураға хабарламаған. Осылайша, ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 153-бабы 1-бөлігінің 1-1-тармағының талаптары бұзылған.
"Аталған заңбұзушылық үшін аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 666-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оған 432 500 теңге айыппұл салынды. Айыппұл өндіріп алынды", – делінген хабарламада.
Бұған дейін Павлодар облысының прокурорлары қылмыстық-атқару жүйесінде есепке жалған мәліметтер енгізілгенін анықтаған еді. Колониялардың бірінде сотталғандарды жұмыспен қамту көрсеткіштері жасанды түрде екі жарым есе ұлғайтылған.
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