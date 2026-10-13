Қазақстанның бұрынғы сыртқы істер министрі Ермек Көшербаев Аустрияға елші болып тағайындалды
Ақорданың баспасөз қызметінің мәліметінше, Ермек Көшербаев Қазақстанның Аустриядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстанның Вена қаласындағы халықаралық ұйымдар жанындағы Тұрақты өкілі болып тағайындалды.
Ермек Көшербаев 1965 жылғы 2 мамырда Алматыда дүниеге келген. 1988 жылы С. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін, 1993 жылы КСРО Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын бітірген.
Әр жылдары Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінде, Президент аппаратында және Үкіметте жұмыс істеген. "ҚазТрансОйл" және "ҚазМұнайГаз" компанияларында, сондай-ақ жеке және қоғамдық ұйымдарда басшылық қызметтер атқарған.
2010–2014 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары және бірінші орынбасары, 2014–2018 жылдары ауыл шаруашылығы вице-министрі және Ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы болған.
2018–2020 жылдары Сыртқы істер министрлігінде жұмыс істеген. 2020–2023 жылдары Қазақстанның Ресейдегі елшісі, 2023–2025 жылдары Шығыс Қазақстан облысының әкімі болған.
2025 жылғы ақпаннан қыркүйекке дейін премьер-министрдің орынбасары қызметін атқарған. 2025 жылғы 26 қыркүйекте Қазақстанның сыртқы істер министрі болып тағайындалған. 2026 жылғы 2 қыркүйекте бұл лауазымға Мұхтар Тілеуберді тағайындалды.
Сонымен қатар Еркін Тұқымов Қазақстанның Пәкістан Ислам Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалып, бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
Еркін Тұқымов 1973 жылғы 2 шілдеде дүниеге келген. 1997 жылы Варшава университетінің Халықаралық қатынастар институтын (Польша), 2016 жылы Гарвард университетінің Дж. Кеннеди атындағы Мемлекеттік басқару мектебін (АҚШ) бітірген.
Еңбек жолын 1997 жылы ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтында (ҚСЗИ) аға ғылыми қызметкер болып бастаған.
2000 жылы ҚСЗИ-дің сыртқы саясатты зерттеу бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалған. 2007–2008 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Ақпараттық-талдау орталығында стратегиялық талдау секторының меңгерушісі, Стратегиялық әзірлемелер және талдау орталығында сектор меңгерушісі қызметтерін атқарған.
2008–2010 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің Орталық Азия департаменті директорының орынбасары, директоры болған. 2010–2018 жылдары ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің Талдау бөлімін басқарған.
2018 жылы Қазақстанның Қазандағы Бас консулы болып тағайындалған. 2019–2022 жылдары Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің кеңесші-уәкілі қызметін атқарған.
2022 жылғы қаңтарда Президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтын басқарды. 2025 жылғы маусымда ҚР Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі әрі Қазақстан Президентінің Ауғанстан жөніндегі арнаулы өкілі болып тағайындалды.
Тағы бір жарлықпен Сәулекүл Сайлауқызы Қазақстанның Марокко Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі және Қазақстанның Того Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды.
Сәулекүл Сайлауқызы 1968 жылы Алматыда дүниеге келген.
1992–1993 жылдары Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде француз тілінен сабақ берген. 1993–2012 жылдары Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің орталық аппаратында және еліміздің Франциядағы, Израильдегі, Бельгиядағы және Вьетнамдағы дипломатиялық өкілдіктерінде жұмыс істеген.
2012–2015 жылдары Қазақстан Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Дипломатия институтын басқарған. 2015–2021 жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінің Таяу, Орта Шығыс және Африка департаменті директорының орынбасары қызметін атқарған.
2021 жылғы наурызда Қазақстанның Мароккодағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалған. 2024 жылғы наурыздан бастап Қазақстанның Тогодағы елшісі қызметін қоса атқарған.