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Қоғам

Мемлекет басшысы Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратында кадрлық ауыс-түйіс жасады

Бүгін, 2026 жылғы 19 қазанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратында кадрлық ауыс-түйіс жасады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 14:37 Сурет: primeminister.kz, akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 19 қазанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратында кадрлық ауыс-түйіс жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының өкімдерімен:

  • Арман Асқарұлы Абдрасилов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының Ахуалдық орталығының меңгерушісі;
  • Азамат Нұрланұлы Дюсембеков Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды.

Арман Абдрасилов 1980 жылғы 25 желтоқсанда Ақмола облысында дүниеге келген. 2001 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетін бітірген.

Еңбек жолын 2001 жылы ҚазҰУ-дың Математика және механика ғылыми-зерттеу институтында инженер болып бастаған.

2002 жылғы мамырдан 2012 жылғы маусымға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми-техникалық орталығында инженер болып жұмыс істеген.

2013–2020 жылдары "Кибершабуылдарды талдау және тергеу орталығы" заңды тұлғалар бірлестігіне кіретін компаниялар тобының тең құрылтайшысы, стратегиялық даму және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл мәселелеріне жауапты директоры болған.

2020 жылғы тамызда "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингінің басқарма төрағасы болып тағайындалған. 2022 жылғы қарашадан 2025 жылғы ақпанға дейін "Brain Trust" ЖШС-нің басқарушы серіктесі қызметін атқарған.

2025 жылғы ақпанда ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің Қауіпсіздіктің өзекті мәселелері бөлімі меңгерушісінің орынбасары болып тағайындалған. 2025 жылғы тамыздан осы тағайындауға дейін ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығын басқарған.

Азамат Дюсембеков 1980 жылғы 17 наурызда Жезқазғанда дүниеге келген. 2002 жылы Новосібір мемлекеттік университетін, 2016 жылы Ресей Федерациясы Бас прокуратурасының академиясын бітірген.

Еңбек жолын 2003 жылы прокуратура органдарында бастаған. Қарағанды облысы прокуратурасында басқарма бастығы, ҚР Бас прокуратурасында бөлім бастығы, басқарма бастығы және қызмет бастығы лауазымдарын атқарған.

2018–2019 жылдары Ақтөбе облысы прокурорының бірінші орынбасары, 2019–2022 жылдары ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің Құқық қорғау жүйесі бөлімі меңгерушісінің орынбасары болған.

2022 жылғы тамыздан 2023 жылғы қыркүйекке дейін ҚР Президенті Әкімшілігі Қауіпсіздік Кеңесінің Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған.

2026 жылғы 29 тамызда президент Тоқаев мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы жарлыққа қол қойды. Осы құжатқа сәйкес, ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің аппараты дербес мемлекеттік орган ретінде құрылды. Ал 5 қыркүйекте Мұрат Баймұқашев Қауіпсіздік Кеңесі аппаратының басшысы болып тағайындалды.

23 қыркүйекте президент, Қауіпсіздік Кеңесінің төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің аппараты дербес мемлекеттік орган болып құрылғаннан кейін оның қызметкерлерімен алғашқы кеңесін өткізді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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