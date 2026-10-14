#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Оқиғалар

Алматылықтар метроға кіреберістегі ұзын-сонар кезекке шағымданды: себебі неде

Алматылықтар метроға кіреберістегі ұзын-сонар кезекке шағымданды: себебі неде, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 12:30 Сурет: Threads/aneli.ashirbek
Әлеуметтік желілерде Алматы метросының кіреберісінде адамдардың шоғырланып тұрғаны түсірілген видеолар жиі жариялана бастады. Метрополитен өкілдері мұның себебін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғындарының айтуынша, бұрын салыстырмалы түрде адам аз болатын метрода қазір жолаушылар көбейіп, орын тарлық ете бастаған.

  • "Алматы. Метро. Сағат 08:40. Қоғамдық көлік дейсіздер ме?"
  • "Адам саны көп, бұған әкімнің қатысы жоқ".
  • "Білмеймін, мен Сианьдамын. Мұнда 17 млн адам тұрады, бірақ ешкім осылай топырлап тұрмайды".
  • "Жазда тыныштау еді. Оқу жылы басталғалы аяқ алып жүргісіз болып кетті", – деп жазды желі қолданушылары.

Кейбір қолданушылар кезектің тексеру қақпаларына байланысты туындайтынын атап өтті.

Метрополитен өкілдері жолаушылар көбейген уақытта олардың өтуін реттеуге мәжбүр екенін растады.

"Қарбалас уақыттың кейбір кезеңдерінде Алматы метрополитені станцияларында жолаушылар ағыны артады. Осыған байланысты полиция қызметкерлері адамдар шоғырланған жерлерде белгіленген алгоритмге сәйкес жолаушыларды ретімен өткізеді. Бұл шара жолаушылар ағынын біркелкі бөлуге, кассалар мен кіреберістегі турникеттердің алдында адамдардың шоғырлануына жол бермеуге, сондай-ақ жолаушылардың электр пойыздарына қауіпсіз мінуін қамтамасыз етуге бағытталған", – деп түсіндірді баспасөз қызметі.

Сондай-ақ метрополитен тиісті қызметтермен бірлесіп, жолаушылар ағынын реттеу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдап жатқанын хабарлады.

Қыркүйектен бері метрода жолаушылар саны айтарлықтай өскен. Мәселен, 1 қыркүйекте таңертеңнен сағат 15:00-ге дейін метро қызметін шамамен 40 мың жолаушы пайдаланған.

Сонымен бірге жолаушыларды тексеру өз нәтижесін беріп жатыр. Кеше, 13 қазанда полиция оқ-дәрілер табылғанын хабарлады. Ал қыркүйекте қалтасынан заңсыз зат салынған түйіншек табылған жолаушы ұсталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция
14:54, 28 қазан 2025
Маңғыстаудағы жанармай бекеттеріндегі ұзын-сонар кезектің себебі неде - Энергетика министрі түсіндіріп берді
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
16:48, 30 шілде 2025
Алматыда жұмысшылар газонды бояп тастады
АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль
14:39, 22 қараша 2024
ҚМГ басшысы еліміздің батысындағы жанармай құю бекеттеріндегі ұзын-сонар кезекке қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рафаэль Ходар в игре на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
14:07, Бүгін
"Дай мне уже чёртово полотенце!" Рафаэль Ходар нагрубил болбою на "Мастерсе" в Шанхае
Дана Уайт
13:53, Бүгін
"Когда он был чем-то доволен": Уайт прокомментировал ультиматум чемпиона UFC Стрикленда
Хусейн Аль-Мусаллам и Касым-Жомарт Токаев
13:36, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев наградил президента World Aquatics орденом "Достык" II степени
Матео Скалко на подиуме в гонке на &quot;Ломбардии&quot;
13:24, Бүгін
Велокоманда "Астана" определилась с составом на две оставшиеся гонки сезона
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: