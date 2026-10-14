Алматылықтар метроға кіреберістегі ұзын-сонар кезекке шағымданды: себебі неде
Қала тұрғындарының айтуынша, бұрын салыстырмалы түрде адам аз болатын метрода қазір жолаушылар көбейіп, орын тарлық ете бастаған.
- "Алматы. Метро. Сағат 08:40. Қоғамдық көлік дейсіздер ме?"
- "Адам саны көп, бұған әкімнің қатысы жоқ".
- "Білмеймін, мен Сианьдамын. Мұнда 17 млн адам тұрады, бірақ ешкім осылай топырлап тұрмайды".
- "Жазда тыныштау еді. Оқу жылы басталғалы аяқ алып жүргісіз болып кетті", – деп жазды желі қолданушылары.
Кейбір қолданушылар кезектің тексеру қақпаларына байланысты туындайтынын атап өтті.
Метрополитен өкілдері жолаушылар көбейген уақытта олардың өтуін реттеуге мәжбүр екенін растады.
"Қарбалас уақыттың кейбір кезеңдерінде Алматы метрополитені станцияларында жолаушылар ағыны артады. Осыған байланысты полиция қызметкерлері адамдар шоғырланған жерлерде белгіленген алгоритмге сәйкес жолаушыларды ретімен өткізеді. Бұл шара жолаушылар ағынын біркелкі бөлуге, кассалар мен кіреберістегі турникеттердің алдында адамдардың шоғырлануына жол бермеуге, сондай-ақ жолаушылардың электр пойыздарына қауіпсіз мінуін қамтамасыз етуге бағытталған", – деп түсіндірді баспасөз қызметі.
Сондай-ақ метрополитен тиісті қызметтермен бірлесіп, жолаушылар ағынын реттеу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдап жатқанын хабарлады.
Қыркүйектен бері метрода жолаушылар саны айтарлықтай өскен. Мәселен, 1 қыркүйекте таңертеңнен сағат 15:00-ге дейін метро қызметін шамамен 40 мың жолаушы пайдаланған.
Сонымен бірге жолаушыларды тексеру өз нәтижесін беріп жатыр. Кеше, 13 қазанда полиция оқ-дәрілер табылғанын хабарлады. Ал қыркүйекте қалтасынан заңсыз зат салынған түйіншек табылған жолаушы ұсталды.