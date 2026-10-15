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Оқиғалар

Алматыда автобус пен мопед қатысқан жол апатынан әйел қаза тапты: прокуратура істі неге қайта қарауға жіберді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 12:27 Фото: Zakon.kz
Алматыда автобус пен мопедтің қатысуымен болған жол-көлік оқиғасынан әйел қаза тапты. Прокурорлар оқиғадан кейін жауапты тұлғалардың барлығы бірдей жауапкершілікке тартылмағанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның 2026 жылғы 15 қазандағы мәліметінше, сот екі жүргізушіні кінәлі деп танып, оларды жәбірленушіге моральдық зиян үшін 25 млн теңге өтемақыны ортақтасып төлеуге міндеттеген.

"Істі зерделеу барысында мынадай сұрақ туындады: неліктен жоғары қауіптілік көзінен келтірілген зиян тек жүргізушілерден өндірілген, ал автобустың иесі, яғни серіктестік азаматтық жауапкер ретінде танылмаған? Заң бойынша кәсіпорын жоғары қауіптілік көзінен, яғни өз қызметкерлерінің әрекетінен келтірілген зиян үшін ортақ жауапкершілік көтеруге міндетті", – деп мәлімдеді қадағалау органы.

Бас прокуратураның наразылығы бойынша кассациялық сот сот актілерінің азаматтық талапқа қатысты бөлігінің күшін жойды. Сотталғандар мен заңды тұлғаның материалдық жауапкершілігінің мөлшерін анықтау үшін іс қайта қарауға жіберілді.

Бас прокуратураның басқа бір үкімге келтірген наразылығы бойынша қазақстандық азаматтың заңсыз тапқан 12 млн теңгесі мемлекет пайдасына тәркіленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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