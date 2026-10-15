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Алматыда Шухов атындағы сквер жаңартылды

Алматының Медеу ауданында &quot;Халық қатысатын бюджет&quot; бағдарламасы аясында Шухов атындағы скверді көркейту жұмыстары аяқталды., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 15:50 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Медеу ауданында "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында Шухов атындағы скверді көркейту жұмыстары аяқталды.

Аумақта жарықтандыру жүйесі, жүргіншілер жолы, балалар және спорт алаңдары жаңартылып, көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Бұл туралы Медеу ауданы әкімдігінің өкілдері хабарлады.

Сквер аумағында 26 мың шаршы метр көгал төселіп, жалпы ұзындығы 12,2 шақырым болатын автоматты суару жүйесі орнатылды. Сонымен қатар түнгі жарықтандыру жаңартылып, жүргіншілер жолына брусчатка төселді, жаңа орындықтар қойылды.

Балалар үшін ойын алаңдары жабдықталып, спорттық элементтер мен шағын сәулет нысандары орналастырылды. Бұдан бөлек, екі футбол алаңы жаңғыртылды.

Көркейту жұмыстары аяқталғаннан кейін скверде серуендеуге, отбасымен демалуға және спортпен айналысуға қолайлы жағдай жасалды, деп хабарлады аудан әкімдігі.

Айта кетейік, бұл жұмыстар тұрғындарға көркейту жобаларын ұсынуға және оларды дауыс беру арқылы таңдауға мүмкіндік беретін "Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында жүзеге асырылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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