"Улану белгілері бар". Төрт павлодарлық оқушы мектепте өзін жайсыз сезінген
Сурет: Zakon.kz
Павлодарда төрт оқушы белгісіз заттан уланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 15 қазанда "Павлодар-онлайн" басылымының мәліметінше, оқыс оқиға 12 қазанда қала мектептерінің бірінде болған.
"Оқу кабинетінен өткір иісі бар дәрі түйірлері табылды. Сабақтан кейін төрт оқушы өздерін нашар сезінген. Дәрігерлердің қарауынан кейін олардың жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланады", деп хабарлады Павлодар қалалық білім бөлімі.
Денсаулық сақтау басқармасы 12 қазанда Павлодар облыстық балалар ауруханасына улану белгілері бар 2014 және 2015 жылы туған үш бала көмекке жүгінгенін нақтылады. Кезекші педиатр тексергеннен кейін балалар амбулаториялық деңгейде бақылауға жіберілді.
Білім бөлімі мектеп әкімшілігі іштей тексеру жүргізгенін де айта кетті. Оның қорытындысы бойынша жауапты қызметкерлерге қатысты тәртіптік сипаттағы шаралар қабылданды.
Бұған дейін Алматыда уланып, ауруханаға түскен РФММ оқушыларының саны 55-ке жеткені хабарланған.
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