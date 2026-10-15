#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
454.14
509.23
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
454.14
509.23
5.41
Оқиғалар

Семейде өз баласын тірідей қоқыс жәшігіне тастаған әке сотталды

Қоқыс жәшігі, Семей, полицей, әке, баласы, қайғылы оқиға, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 22:54 Сурет: Zakon.kz
Семейде өз баласын тірідей қоқыс жәшігіне тастаған әке өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бейкүнә баланы өмірге әкелген анасының да қылмысқа қатысы бар болып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған оқиға биыл ақпан айында болған. Қоқыс контейнерінен сүлгіге оралған шақалақтың денесі табылған. 21 жастағы қыз туған-туысынан жүктілігін жасырып, сәбиді үйінде босанған. Кейін ол баланың өлі туғанын айтып ақталған көрінеді. Бірақ сотта шақалақтың суықтан үсіп өлгені дәлелденді. Тергей келе, оны әкесі істеген болып шықты. Сондай-ақ қыз бен жігіт ішкі істер органында жұмыс істеген. Судья екеуін де шенінен айырды. Келіншекке екі жыл түрме жазасы тағайындалғанымен, ол рақымшылыққа ілінді. Ал 26 жастағы әкесі қалған өмірін енді түрмеде өткізеді, деп хабарлайды КТК.

"Бас бостандығынан айыру жазасын қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде өтесін. Қылмыстық кодекстің 49‑бабының 1-бөлігіне сәйкес, Советқазы полиция аға лейтенанты шенінен айырылсын. Сотталған Советқазыға қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы өзгерісссіз қалдырылсын". Нияз Хасенбаев, судья

Бұған дейін Ақмола облысында шахтадан екі ер адамның денесі табылғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
сот
12:40, 05 мамыр 2024
Семейде педофил өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Ұсталды, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, жаңа туған бала, қоқыс жәшігі, әйел
19:04, 02 қыркүйек 2026
Жамбыл облысында қоқыс жәшігінен шақалақ табылды. Күдікті әйел ұсталды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
09:49, 05 наурыз 2025
Асырап алған баласын азаптап өлітірген әйел сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:37, 15 қазан 2026
"Кайрат" сыграл вничью с "Ригой" на старте Лиги Конференций УЕФА
Фото: UFC
23:10, 15 қазан 2026
Дана Уайт высказался о будущем турнира UFC 333 на фоне конфликта
Фото: Игорь Травкин
22:34, 15 қазан 2026
Результаты первого дня второго тура женской Национальной лиги по волейболу
Фото: UFC
22:14, 15 қазан 2026
Пэдди Пимблетт рассказал, когда может состояться его следующий бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: