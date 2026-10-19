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Ресейдегі маймыл шешегі: Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеме жасады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.10.2026 11:46 Фото: freepik
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылғы 19 қазанда Ресейде маймыл шешегін жұқтырды деген күдікпен адамдардың ауруханаға жатқызылғаны туралы ақпараттан кейін мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, әлемдегі жұқпалы аурулар, соның ішінде маймыл шешегі бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты бақылауда.

"Әлемнің жекелеген елдерінде ауру жағдайларының тіркелуіне және халықаралық көлік қатынасының қарқындылығына байланысты инфекцияның Қазақстан аумағына әкеліну ықтималдығы жоққа шығарылмайды. Дегенмен қоздырғыштың берілу ерекшеліктерін ескере отырып, ел тұрғындары арасында маймыл шешегінің кеңінен таралу қаупі төмен деп бағаланады", – деп хабарлады ведомство.

Инфекцияның елге әкелінуі мен таралуының алдын алу үшін Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің 2024 жылғы 26 тамыздағы №8 қаулысына сәйкес санитариялық-профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шаралар кешені жүргізіліп жатыр.

Атап айтқанда:

  • мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерінде санитариялық-карантиндік бақылау күшейтілді;
  • ауру жағдайлары тіркелген елдердегі эпидемиологиялық жағдайға және осы мемлекеттерден келетін азаматтарға мониторинг жүргізіледі;
  • барлық өткізу пункттері мен санитариялық-карантиндік пункттер дене қызуын жанаспай өлшейтін құралдармен жабдықталған;
  • медициналық ұйымдар мен зертханалардың инфекцияны уақтылы анықтауға және диагностикалауға дайындығы қамтамасыз етіледі;
  • аса қауіпті инфекцияларға күдік туындаған кезде хабарлау және ведомствоаралық өзара іс-қимыл жасау жөніндегі бекітілген алгоритмдер қолданылады.

Сонымен қатар әлемдегі жағдайдың өзгеруіне қарай эпидемиологиялық тұрғыдан ерекше назар аударуды қажет ететін елдердің тізімі тұрақты түрде жаңартылып отырады.

Көліктің барлық түрінде жүргізілген санитариялық-карантиндік бақылау нәтижесінде аса қауіпті инфекциялармен ауырған немесе оларды жұқтырды деген күдікке ілінген адамдар анықталған жоқ.

Маймыл шешегі – MPXV вирусы тудыратын вирустық ауру. Инфекция негізінен ауру жұқтырған адаммен тығыз физикалық байланыс кезінде, соның ішінде терідегі бөртпелермен және биологиялық сұйықтықтармен жанасу арқылы беріледі. Сондай-ақ вирус жұққан киім, төсек-орын және басқа да заттар арқылы, сондай-ақ ауру жануарлармен байланыс кезінде жұғуы мүмкін.

Ауруға тән белгілерге дене қызуының көтерілуі, бас пен бұлшықеттердің ауыруы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы және теріде бөртпенің пайда болуы жатады.

Аурудың алдын алу үшін министрлік мынадай кеңес береді:

  • терісінде шығу себебі белгісіз бөртпелері және жұқпалы аурудың басқа да белгілері бар адамдармен тығыз физикалық байланыстан аулақ болу;
  • жеке гигиена ережелерін сақтау;
  • инфекция жұқтырды деген күдік бар адамдардың жеке заттарын, киімдері мен төсек-орын жабдықтарын ортақ пайдаланбау;
  • ауруға тән белгілер пайда болған жағдайда, әсіресе ауру тіркелген елдерге сапардан кейін, уақтылы медициналық көмекке жүгініп, медицина қызметкеріне барған елдері мен инфекция жұқтыруы мүмкін байланыстары туралы хабарлау.

Денсаулық сақтау министрлігі эпидемиологиялық жағдайды бақылауды жалғастырып, халықтың денсаулығын қорғау және елдегі санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылықты қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдап жатыр.

Бұған дейін Санкт-Петербургте маймыл шешегін жұқтырды деген күдікпен бес адамның ауруханаға жатқызылғаны белгілі болды. Науқастар дәрігерлердің бақылауында.

Мәскеу облысында да пәтерлердің бірінен бес адам "маймыл шешегі" деген алдын ала диагнозбен ауруханаға жеткізілді. Жедел жәрдем шақыруға олардың маймыл шешегін жұқтырған болуы мүмкін адаммен байланыста болғаны себеп болған.

Сондай-ақ Гонконгта маймыл шешегін жұқтырудың жаңа жағдайы тіркелді. Қалада науқастар саны айтарлықтай артқан: тамыз айынан бері 21 жағдай анықталған. Бұл – жыл басынан бері тіркелген барлық жағдайдың 70%-ы.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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