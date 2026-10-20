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Оқиғалар

Алматыда колледж студенттеріне 50 млн теңгеге жуық берешек төленді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 09:36 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының прокуратурасы колледж студенттерінің құқықтары бұзылғанын анықтады. Оларға мемлекеттік шәкіртақы мен жол жүру шығындарына өтемақы төленбеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 19 қазанда қалалық прокуратура хабарлады. Ведомствоның мәліметінше, Халықаралық бизнес және коммуникациялар колледжінің студенттеріне мемлекеттік шәкіртақы мен жол жүру шығындарына өтемақы төленбей, берешек көлемі 50 млн теңгеге жуықтаған.

Прокуратура араласқаннан кейін заң бұзушылықтар жойылды.

"Берешек толық өтеліп, 676 студенттің құқығы қалпына келтірілді", – делінген ведомство хабарламасында.

Ал Астанада жатақхана коменданты басшылықтың тапсырмасы екенін айтып, студенттер мен жоғары оқу орны қызметкерлерінен ай сайын 14 300 теңгеден жинап келген. Осылайша, ол өзіне сенген студенттер мен қызметкерлерден 3 млн теңгеден астам ақша алған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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