#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
450.69
505.04
5.45
Әлем

Ғасырға жуық ғұмыр, ерекше ерлік: британдық кейуана рекорд орнатты

99 жасында ұшақ қанатында жүрген: британиялық кейуана Гиннестің рекордтар кітабына енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 11:33 Сурет: guinnessworldrecords.com
Ұлыбританияның 99 жастағы тұрғыны Хельга Даффи ұшақ қанатында жүру трюгін орындаған әлемдегі ең қарт әйел атанып, рекорд орнатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Гиннестің рекордтар кітабының ресми сайтында жарияланды.

"Рекорд 2026 жылғы 16 қазанда Ұлыбританияның Сайренсестер қаласында Aerosuperbatics командасының қатысуымен орнатылды. Сол кезде әйелдің жасы 99 жыл 21 күн болған", – делінген хабарламада.

Хельга Даффи осындай трюкті орындаған 97 жастағы Бетти Бромейдж туралы жаңалықты көріп, оның батылдығынан шабыт алған. Сөйтіп, өзі де осы әрекетті қайталауға бел буған.

Бетти Бромейдждің рекорды 2026 жылғы тамызда тіркелген. Ол 87 жасында қарттарға арналған арнайы тұрғын үйге көшіп, өміріне өзгеріс енгізуді ұйғарған. Ұшақ қанатында жүруді алғаш рет сол кезде байқап көрген. Содан бері бұл трюкті бірнеше рет қайталап, түрлі қайырымдылық ұйымдарына қаражат жинаған.

Бұған дейін АҚШ-та асқабақтың салмағы бойынша жаңа әлемдік рекорд орнатылғанын жазған едік. Салмағы 1 431,5 келі болатын асқабақты Род-Айленд штатының 60 жастағы тұрғыны Рон Уоллес өсірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
22:07, Бүгін
Көкшетау маңында жантүршігерлік жол апаты болды
Сая Қыдырәлі, IELTS, рекорд
17:57, 05 ақпан 2025
"Желіде ағыл-тегіл жылаған қыз". 17 жастағы Сая Қыдырәлі IELTS бойынша әлемдік рекорд орнатты
Чехия тұрғындары мұздай суға түсуден әлімдік рекорд орнатты
11:59, 17 сәуір 2025
Чехия тұрғындары мұздай суға түсуден әлімдік рекорд орнатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Бүгін
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Бүгін
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Фото: Top Rank
21:05, Бүгін
Жанибек Алимханулы сделал заявление перед чемпионским боем с Банком
Фото: UFC
20:35, Бүгін
Инсайдер Хельвани опроверг информацию о возможном бое Рахмонова с Моралесом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: